Деталі відкриття

Поховання належить людині на ім'я Тетінебефу. На жаль, гробниця була давно розграбована, але археологи змогли вивчити добре збережені настінні розписи та ієрогліфічні написи, які описують становище лікаря й зображують різноманітні предмети, що могли використовуватися в його медичних процедурах, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву швейцарсько-французької команди, яка зробила це відкриття.

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Тетінебефу мав титул "заклинателя богині Серкет", яка асоціювалася зі скорпіонами і, як вважалося, забезпечувала захист від їхніх укусів. Цей титул означав, що він був фахівцем з отруйних укусів, каже Філіп Колломбер, керівник швейцарсько-французької команди і єгиптолог з Женевського університету.

За словами Колломбера, написи також свідчать про те, що лікар був "директором лікарських рослин". Такий титул вчені досі зустрічали лише один раз на іншій знахідці в Єгипті. На додаток до цих титулів, написи зазначають, що він був "головним стоматологом" – ще один титул, який рідко зустрічається.

Свідчень про давньоєгипетських "дантистів" надзвичайно мало, тому все це свідчить про дуже поважне становище лікаря.

Він, безумовно, був головним лікарем при царському дворі, тому міг лікувати самого фараона,

– додав Філіп Колломбер.

Гробниця Тетінебефу прикрашена барвистими настінними розписами, на яких зображені різноманітні ємності, такі як глечики й вази. На них також зображені барвисті абстрактні зображення та геометричні фігури.



Гробниця Тетінебефу / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту



Гробниця Тетінебефу / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту



Гробниця Тетінебефу / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту

Стіни приміщення "повністю прикрашені розписами в яскравих, свіжих кольорах", кажуть археологи. Легко забути, що їм 4 000 років, настільки добре збереглася фарба.

Невідомо, яким саме фараонам служив Тетінебефу. Можливо, серед них був Пепі II, який правив приблизно з 2246 по 2152 рік до нашої ери, або один чи кілька фараонів, які правили трохи пізніше.

Якщо за часів правління Пепі II Єгипет був єдиним і продовжував будувати піраміди, то після його правління країна почала фрагментуватися. Це поклало початок періоду, який єгиптологи називають Першим проміжним періодом, що тривав приблизно з 2150 по 2030 рік до нашої ери.

У гробниці не було знайдено жодних людських останків. За винятком малюнків і написів на стінах, "вона була майже повністю розграбована". Аналіз гробниці досі триває.