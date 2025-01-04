Детали открытия

В 334 году до нашей эры войска Александра Македонского разгромили персов на поле битвы, что позволило им закрепиться на персидской территории и продвинуться вглубь Ближнего Востока. Это событие было не только одним из самых значимых моментов в жизни полководца, принеся ему эпитет "Великий" к имени, но и стало поворотным моментом во всей мировой истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Это открытие на самом деле не является абсолютно новым, сказал руководитель исследовательской группы Рейхан Керпе, профессор археологии в Университете Канаккале Онсекиз Март. Еще в девятнадцатом веке археолог Генрих Киперт, который работал в этом регионе, предположил, что эта территория может быть местом битвы. Однако тогда весомых доказательств найдено не было. Теперь команда Керпе нашла некоторые материальные свидетельства и смогла подтвердить предположение.

В частности, команда обнаружила остатки древнего города Гермейон, который, согласно записям, был местом последнего лагеря Македонского перед битвой. Затем исследователи провели геоморфологические тесты, чтобы реконструировать, как выглядел окружающий ландшафт во времена, когда прошла битва. Они обнаружили, что русло реки Граникус не претерпело изменений со времен Александра. Они ученые выяснили, что некоторые участки были тогда болотистыми и поэтому не соответствуют описанию поля битвы, что позволило команде исключить некоторые возможные места.



Здесь стоял город Гермейон, который был последним местом, где расположились войска Александра Македонского перед битвой при Граникусе / Фото Reyhan Körpe



Артефакты из города Гермейон / Фото Reyhan Körpe



Артефакты из города Гермейон / Фото Reyhan Körpe



Артефакты из города Гермейон / Фото Reyhan Körpe

Древние записи свидетельствуют, что Александр разместил персидско-греческих наемников на холме, и команда определила перспективный участок для такого холма, где местные фермеры ранее находили могилы с оружием, которое может принадлежать ко временам Александра. Например, в 2024 году во время пахоты у южного склона холма фермеры обнаружили остатки человеческих костей. Исследователи изучили кости и установили, что они принадлежат взрослому мужчине.



Поле битвы видно с холма, который использовали греческие наемники / Фото Reyhan Körpe

Отсутствие типичных могильных знаков или артефактов указывает на то, что это не было частью официального кладбища, говорит Рейхан Керпе. Однако необходимо провести больше исследований, чтобы определить, когда и как умерли эти люди. Исследователи собираются провести раскопки в этих местах, чтобы попытаться достать больше возможных артефактов, которые указали бы на это место, как древнее поле битвы.