Європейсько-японська місія BepiColombo вийшла на орбіту Меркурія після восьмирічного польоту. Це лише друга в історії місія, яка досягла орбіти найближчої до Сонця планети.

Як апарат нарешті дістався планети

21 листопада Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що європейський модуль вийшов на орбіту Меркурія. Так почалася серія маневрів, яка триватиме кілька місяців. Деталі про неї виклали в журналі Nature.

Проєкт вартістю 2 мільярди доларів (1,7 мільярда євро) складається з двох зв'язаних апаратів: європейського і японського. У найближчі тижні апарати розділяться, щоб кожен вивчав планету зі своєї орбіти. Їх підтримує ще й третій модуль, який відділився у вересні для фінального відрізка шляху.

Серія запусків двигунів уповільнила апарат настільки, що слабка гравітація планети зуміла його захопити. Проте підтвердження успіху довелося чекати кілька тривожних годин. Керівники польоту в Німеччині, за 152 мільйони кілометрів від апарата, аналізували дані, що надходили. Додаткової інформації одразу не було.

BepiColombo – лише третій апарат, що відвідав Меркурій, і перший за понад десять років. Раніше планету тричі облетів NASA Mariner 10 у середині 1970-х. До його команди входив італійський математик Джузеппе "Бепі" Коломбо, на честь якого назвали нову місію. Апарат NASA MESSENGER вийшов на орбіту Меркурія у 2011 році, а в 2015-му впав на планету, коли закінчилося пальне.

Чому дістатися до Меркурія так складно

Багато хто думає, що летіти до Сонця легко, але проблема в самій Землі. Щоб наблизитися до Сонця, апарат має позбутися орбітальної енергії, яку отримав під час запуску із Землі. Хімічні двигуни впораються з цим, але це дорого. Дешевший шлях – кілька гравітаційних маневрів, які повільно виправляють траєкторію.

Щоб долетіти до Меркурія, з погляду енергії потрібно більше ресурсів, ніж до зовнішніх областей Сонячної системи,

– прокоментувала вчена з Лестерського університету й одна з провідних науковиць місії Емма Банс.

BepiColombo запустили в жовтні 2018 року. Він повільно знижував орбіту ближче до Сонця, не набираючи швидкості, щоб не промайнути повз Меркурій. Для цього апарат облетів Землю один раз, Венеру двічі та Меркурій шість разів. Усього він пройшов понад 10 мільярдів кілометрів. Першим розрахував, як вивести апарат на сонячну орбіту з багаторазовими зустрічами з Меркурієм, саме Коломбо. Він показав, що гравітаційні маневри можуть і гальмувати апарат, і розганяти його.

У 2024 році збій не дав двигунам працювати на повну потужність. Тоді команда відклала вихід на орбіту майже на рік, до 21 листопада 2026 року, а також вирішила летіти ближче до планети, ніж вважали безпечним. Четвертий проліт відбувся лише за 165 кілометрів від поверхні, хоча за планом безпечною вважали відстань 200 кілометрів. Ризик виправдався.

Що робитимуть два апарати?

Апарати залишатимуться з'єднаними до 9 грудня, коли японський зонд Mio вийде на свою орбіту. Він рухатиметься еліптичною траєкторією на висоті від 500 до 11 тисяч кілометрів і вивчатиме магнітне поле планети та його взаємодію із сонячним вітром. Також він досліджуватиме магнітосферу й дуже розріджену атмосферу Меркурія.

Європейський зонд MPO поступово знижуватиметься до березня 2027 року, коли вийде на орбіту на висоті від 400 до 1500 кілометрів. Звідти він безперервно вивчатиме поверхню: ударні кратери, вулканічні рівнини та гірські хребти, піки яких сягають 4,5 кілометра. Також він шукатиме відповіді на питання, як планета утворилася так близько до Сонця, чому має таке велике ядро і як розвивалася останні 4,5 мільярда років.

Основні дані надходитимуть навесні. Науковий етап розпочнеться в квітні.

Вперше ми матимемо одну місію з двома орбітерами навколо тієї самої планети,

– розповів науковець проєкту професор Герайнт Джонс.

Він додав, що вчені чекають на можливість порівняти безпрецедентні виміри двох апаратів, зроблені одночасно. Серед завдань місії – перевірка загальної теорії відносності Ейнштейна, адже орбіту Меркурія не можна пояснити класичною механікою.

Які труднощі чекають на орбіті?

Температура на Меркурії сягає понад 427 градусів Цельсія, що створює навантаження для електроніки та інженерних систем. Космічні агентства хочуть, щоб місія працювала щонайменше один земний рік, тобто чотири меркуріанські роки. За словами Джонса, апарат і його прилади потрібно тримати максимально прохолодними, і це величезний технічний виклик.

Один із приладів MPO, рентгенівський спектрометр MIXS, першим серед рентгенівських камер вирушив у міжпланетну місію. Він аналізуватиме хімічний склад поверхні. Дорогою вчені перевірили його на Крабоподібній туманності, залишках наднової, яку бачили із Землі 1054 року. Ця камера не призначена для спостереження за небом. Під час одного з прольотів місія вже виявила на Меркурії полярні сяйва.

Попри близькість до Землі, Меркурій залишається однією з найменш досліджених планет Сонячної системи. Менше візитів мали лише Уран і Нептун, до яких долетів один апарат Voyager 2 у 1980-х.