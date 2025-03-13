Повне місячне затемнення 14 березня: що відомо про унікальне явище

У ніч з 13 на 14 березня 2025 року відбудеться повне місячне затемнення. Земля повністю закриє Місяць від сонячного світла, через що він набуде червоного або темно-оранжевого відтінку – це явище відоме як "кривавий Місяць".

Де і коли спостерігати затемнення

Місячне затемнення розпочнеться о 5:57 за київським часом і триватиме до 12:00. Фаза повного затемнення відбудеться в період з 8:26 до 9:31, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Апарат Athena від Intuitive Machines перекинувся під час посадки на Місяць

Явище буде добре видно по всій території України за умови ясного неба. Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання, хоча використання бінокля чи телескопа дозволить розглянути більше деталей. Рекомендується обирати місця подалі від міст та освітлених зон, щоб мінімізувати світлове забруднення.

Вплив місячного затемнення на людину

У багатьох ЗМІ можна прочитати, що місячне затемнення 14 березня 2025 року символізує період завершення і переосмислення. Начебто вважається, що в цей час підсилюється вплив підсвідомих процесів, емоції стають більш виразними, а події можуть набути доленосного характеру. Затемнення, нібито, може висвітлити приховані аспекти життя або стати поштовхом до несподіваних змін.

Авжеж все це абсолютно безпідставна і не пов'язана з жодними фактами антинаукова маячня. Ви можете бути повністю спокійними та не перейматися, що місячне затемнення якимось чином вас зачепить. Абсолютно ніхто з людей не відчує хоча б якогось мінімально відчутного впливу.

Зонд Blue Ghost зустріне затемнення на Місяці

Під час затемнення унікальні спостереження проведе місячний апарат Blue Ghost, який здійснив успішну посадку на поверхню супутника 2 березня 2025 року. Blue Ghost є частиною програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) та доставив на Місяць десять наукових інструментів для дослідження реголіту та геофізичних характеристик.

Одним із ключових завдань місії є спостереження повного сонячного затемнення з поверхні Місяця, коли Земля повністю закриє Сонце над місячним горизонтом.

Крім того, Blue Ghost планує зафіксувати явище горизонтального світіння Місяця, яке пов’язане з електростатичним підйомом пилових частинок. Це явище раніше спостерігали лише астронавти місій Apollo 15 і 17.

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Очікується, що ці дослідження допоможуть краще зрозуміти умови на Місяці та розширять знання про взаємодію космічного пилу з електромагнітним середовищем.