Затемнення Осетрового Місяця: найкращі знімки кривавої повні 28 серпня

28 серпня 2026 року тінь Землі майже повністю закрила Місяць. Часткове затемнення, яке збіглося з так званою Осетровою повнею, закінчилося всього кілька годин тому, але соціальні мережі вже вибухнули неймовірними знімками цього явища.

Як світ ловив унікальну червону повню

Астрономічне видовище тривало п'ять годин і 38 хвилин, змусивши багатьох спостерігачів відмовитися від сну. Земна тінь поглинула 96,2 відсотка місячного диска, пофарбувавши його в іржаво-червоний колір, пише 24 Канал. Ця подія стала найглибшим частковим затемненням, яке людство спостерігало за останні роки.

Калейдоскоп кадрів з усього світу

Мисливці за космосом з різних куточків Землі зафіксували виняткові миті. У Фініксі, штат Аризона, Бекка Фурніш сфотографувала Місяць на свій фотоапарат.



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото Бекки Фурніш

Попри глибоку ніч, фахівці Асоціації астрономії Сан-Дієго в США також вели спостереження та зафіксували як початок затемнення, так і його завершення.



Початок затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date



Завершення затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date

Деякі спостерігачі створили складні комбіновані кадри. Фотограф Кохінур Кар показав дивовижне перетворення яскравої повні на темну мідну кулю.



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото Кохінура Кара

Чому Місяць став червоним

Науковці пояснюють, що під час затемнення супутник не зникає повністю з неба. Наша атмосфера пропускає довгі червоні та помаранчеві хвилі, які й забарвлюють його поверхню. Фактично земна атмосфера спрямовує на поверхню супутника світло від усіх сходів та заходів Сонця, які відбуваються на Землі у цей момент. Оскільки Осетровий Місяць пройшов найвіддаленішу точку своєї орбіти, його розмір здавався трохи меншим за звичайний.



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото @RoostaSauce в X



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року у містечку Кен Каріл, штат Колорадо / Фото @ColoBrandoni13 на X



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року у Річмонді, штат Вірджинія / Фото Білла Гарка в X

Чи побачили червоний Місяць в Україні

Українські шанувальники астрономії також намагалися впіймати унікальне явище, хоча географічне положення створило серйозні труднощі. Тінь нашої планети почала наповзати на місячний диск о 4:23 ранку за київським часом.

На жаль, українці змогли побачити лише початкові фази космічного шоу. Наш супутник сховався за горизонт задовго до того, як подія досягла свого піку. Сама ж максимальна фаза затемнення настала о 7:12 ранку, коли в Україні вже повністю розвиднілося.



Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру / Фото rami_astro



Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру / Фото rami_astro

Таємниця Осетрового Місяця

Цього разу затемнення збіглося з останньою повнею літа, яку традиційно називають Осетровим Місяцем. Свою назву серпневий Місяць отримав завдяки індіанським племенам алгонкінів, які проживали на території Північної Америки. Саме наприкінці серпня у Великих озерах та річці Шамплейн починавався найактивніший вилов гігантських осетрів. Ці риби забезпечували корінним народам виживання та достаток, тому повня стала для них важливим орієнтиром.

Інші культури пов'язували цей час з іншими дарами природи. Наприклад, деякі племена називали цю повню Місяцем чорниці чи зеленої кукурудзи. Також у різних традиціях існували назви на кшталт Жнивного Місяця чи Місяця гірських тіней.



Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото @watashiwannabe на X

Наступну таку нагоду людство побачить лише наприкінці 2028 року.