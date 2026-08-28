Как мир наблюдал за уникальным красным полнолунием

Астрономическое зрелище длилось пять часов и 38 минут, заставив многих наблюдателей отказаться от сна. Земная тень поглотила 96,2 процента лунного диска, окрасив его в ржаво-красный цвет, пишет 24 Канал. Это событие стало самым глубоким частичным затмением, которое человечество наблюдало за последние годы.

Калейдоскоп кадров со всего мира

Любители космоса из разных уголков Земли запечатлели исключительные моменты. В Финиксе, штат Аризона, Бекка Фурниш сфотографировала Луну на свою камеру.



Затмение Луны 28 августа 2026 года / Фото Бекки Фурниш

Несмотря на глубокую ночь, специалисты Астрономической ассоциации Сан-Диего в США также вели наблюдения и запечатлели как начало затмения, так и его завершение.

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Начало лунного затмения 28 августа 2026 года / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date



Окончание лунного затмения 28 августа 2026 года / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date

Некоторые наблюдатели создали сложные комбинированные кадры. Фотограф Кохинур Кар запечатлел удивительное превращение яркой полной Луны в темный медный шар.



Затмение Луны 28 августа 2026 года / Фото Кохинура Кара

Почему Луна стала красной

Ученые объясняют, что во время затмения спутник не исчезает полностью с неба. Наша атмосфера пропускает длинные красные и оранжевые волны, которые и окрашивают его поверхность. Фактически земная атмосфера направляет на поверхность спутника свет от всех восходов и заходов Солнца, которые происходят на Земле в этот момент. Поскольку Осетровая Луна прошла самую удаленную точку своей орбиты, ее размер казался немного меньше обычного.



Затмение Луны 28 августа 2026 года / Фото @RoostaSauce в X



Затмение Луны 28 августа 2026 года в городке Кен Карил, штат Колорадо / Фото @ColoBrandoni13 в X



Затмение Луны 28 августа 2026 года в Ричмонде, штат Вирджиния / Фото Билла Гарка в X

Увидели ли красную Луну в Украине

Украинские любители астрономии также пытались запечатлеть это уникальное явление, хотя географическое положение создало серьезные трудности. Тень нашей планеты начала накладываться на лунный диск в 4:23 утра по киевскому времени.

К сожалению, украинцы смогли увидеть лишь начальные фазы космического шоу. Наш спутник скрылся за горизонтом задолго до того, как событие достигло своего пика. Сама же максимальная фаза затмения наступила в 7:12 утра, когда в Украине уже полностью рассвело.



Этот снимок лунного затмения сделан на профессиональную аппаратуру / Фото rami_astro



Этот снимок лунного затмения сделан на профессиональную аппаратуру / Фото rami_astro

Тайна Осетровой Луны

На этот раз затмение совпало с последним полнолунием лета, которое традиционно называют Осетровой Луной. Свое название августовская Луна получила благодаря индейским племенам алгонкинов, проживавших на территории Северной Америки. Именно в конце августа в больших озерах и реке Шамплейн начинался самый активный лов гигантских осетров. Эти рыбы обеспечивали коренным народам выживание и достаток, поэтому полнолуние стало для них важным ориентиром.

Другие культуры связывали это время с другими дарами природы. Например, некоторые племена называли это полнолуние Луной черники или зеленой кукурузы. Также в разных традициях существовали названия вроде "Жатвенной Луны" или "Луны горных теней".



Затмение Луны 28 августа 2026 года / Фото@watashiwannabe на X

Следующий подобный случай человечество увидит только в конце 2028 года.