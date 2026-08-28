Як світ ловив унікальну червону повню

Астрономічне видовище тривало п'ять годин і 38 хвилин, змусивши багатьох спостерігачів відмовитися від сну. Земна тінь поглинула 96,2 відсотка місячного диска, пофарбувавши його в іржаво-червоний колір, пише 24 Канал. Ця подія стала найглибшим частковим затемненням, яке людство спостерігало за останні роки.

Калейдоскоп кадрів з усього світу

Мисливці за космосом з різних куточків Землі зафіксували виняткові миті. У Фініксі, штат Аризона, Бекка Фурніш сфотографувала Місяць на свій фотоапарат.

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото Бекки Фурніш

Попри глибоку ніч, фахівці Асоціації астрономії Сан-Дієго в США також вели спостереження та зафіксували як початок затемнення, так і його завершення.

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Початок затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Початок затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date

Завершення затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Завершення затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото San Diego Astronomy Association/Time and Date

Деякі спостерігачі створили складні комбіновані кадри. Фотограф Кохінур Кар показав дивовижне перетворення яскравої повні на темну мідну кулю.

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото Кохінура Кара

Чому Місяць став червоним

Науковці пояснюють, що під час затемнення супутник не зникає повністю з неба. Наша атмосфера пропускає довгі червоні та помаранчеві хвилі, які й забарвлюють його поверхню. Фактично земна атмосфера спрямовує на поверхню супутника світло від усіх сходів та заходів Сонця, які відбуваються на Землі у цей момент. Оскільки Осетровий Місяць пройшов найвіддаленішу точку своєї орбіти, його розмір здавався трохи меншим за звичайний.

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото @RoostaSauce в X

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року у містечку Кен Каріл, штат Колорадо / Фото @ColoBrandoni13 на X

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року у Річмонді, штат Вірджинія / Фото Білла Гарка в X

Чи побачили червоний Місяць в Україні

Українські шанувальники астрономії також намагалися впіймати унікальне явище, хоча географічне положення створило серйозні труднощі. Тінь нашої планети почала наповзати на місячний диск о 4:23 ранку за київським часом.

На жаль, українці змогли побачити лише початкові фази космічного шоу. Наш супутник сховався за горизонт задовго до того, як подія досягла свого піку. Сама ж максимальна фаза затемнення настала о 7:12 ранку, коли в Україні вже повністю розвиднілося.

Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру
Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру / Фото rami_astro

Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру
Цей знімок затемнення Місяця зроблений на професійну апаратуру / Фото rami_astro

Таємниця Осетрового Місяця

Цього разу затемнення збіглося з останньою повнею літа, яку традиційно називають Осетровим Місяцем. Свою назву серпневий Місяць отримав завдяки індіанським племенам алгонкінів, які проживали на території Північної Америки. Саме наприкінці серпня у Великих озерах та річці Шамплейн починавався найактивніший вилов гігантських осетрів. Ці риби забезпечували корінним народам виживання та достаток, тому повня стала для них важливим орієнтиром.

Інші культури пов'язували цей час з іншими дарами природи. Наприклад, деякі племена називали цю повню Місяцем чорниці чи зеленої кукурудзи. Також у різних традиціях існували назви на кшталт Жнивного Місяця чи Місяця гірських тіней.

Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року
Затемнення Місяця 28 серпня 2026 року / Фото @watashiwannabe на X

Наступну таку нагоду людство побачить лише наприкінці 2028 року.