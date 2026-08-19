Екіпаж МКС вийшов у відкритий космос, щоб зняти несправну антену, але нову поставити не встиг

У вівторок, 18 серпня, двоє мешканців Міжнародної космічної станції здійснили вихід у відкритий космос для проведення складних ремонтних робіт. Хоча місія стала історичною для європейської космонавтики, астронавти не встигли завершити всі заплановані завдання через технічні складнощі.

Затримка на орбітальному "сервісі"

Астронавт NASA Аніл Менон та представниця Європейського космічного агентства (ESA) Софі Адено провели за бортом станції 6 годин і 23 хвилини, пише Space. Основною метою їхньої роботи став демонтаж та заміна антени Space-To-Ground (SGANT), розташованої на фермі Z-1.

Цей пристрій ще у листопаді минулого року втратив здатність відстежувати супутники ретрансляції даних, що зробило його непридатним для використання.

Попри успішне зняття старого обладнання, процес встановлення нового довелося відкласти. Астронавти зіткнулися з непередбачуваними труднощами під час від'єднання електричних роз'ємів і фіксації спеціальних болтів та штифтів, які мали забезпечити нерухомість антени під час транспортування до місця зберігання.

Через брак часу фахівці Центру управління польотами в Х'юстоні наказали екіпажу просто закріпити несправну антену тросами й повертатися до шлюзової камери.

Ми розпочали цей вихід із настроєм, що все має пройти ідеально. Реальність виявилася зовсім іншою, ніж ми очікували, але я дійсно вражений тим, наскільки добре продумали всі запасні варіанти на випадок таких ситуацій,

– прокоментував астронавт NASA Аніл Менон.

Історичне досягнення Софі Адено

Для Софі Адено цей вихід став дебютним, що зробило її першою жінкою та п'ятою громадянкою Франції, яка коли-небудь працювала у відкритому космосі. Раніше таку місію виконували лише Жан-Лу Крет'єн, Жан-П'єр Еньєре, Філіп Перрен та Тома Песке. Загалом цей вихід став 282-м у межах обслуговування МКС та п'ятим для станції у 2026 році.

Який день! Моя найглибша вдячність кожному, хто зробив це можливим – піонерам, які йшли перед нами, а також неймовірним командам, що працюють за лаштунками сьогодні,

– заявила астронавтка ESA Софі Адено.

Тепер керівництво місії має вирішити, коли саме завершити заміну обладнання. Фахівці розглядають можливість додати це завдання до вже запланованого виходу у відкритий космос, який має відбутися наступного вівторка, 25 серпня.

Поки що станція продовжує використовувати резервну антену, яка забезпечує стабільний високошвидкісний зв'язок із Землею та передачу критично важливих даних.