Затримка на орбітальному "сервісі"

Астронавт NASA Аніл Менон та представниця Європейського космічного агентства (ESA) Софі Адено провели за бортом станції 6 годин і 23 хвилини, пише Space. Основною метою їхньої роботи став демонтаж та заміна антени Space-To-Ground (SGANT), розташованої на фермі Z-1.

Цей пристрій ще у листопаді минулого року втратив здатність відстежувати супутники ретрансляції даних, що зробило його непридатним для використання.

Попри успішне зняття старого обладнання, процес встановлення нового довелося відкласти. Астронавти зіткнулися з непередбачуваними труднощами під час від'єднання електричних роз'ємів і фіксації спеціальних болтів та штифтів, які мали забезпечити нерухомість антени під час транспортування до місця зберігання.

Через брак часу фахівці Центру управління польотами в Х'юстоні наказали екіпажу просто закріпити несправну антену тросами й повертатися до шлюзової камери.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ми розпочали цей вихід із настроєм, що все має пройти ідеально. Реальність виявилася зовсім іншою, ніж ми очікували, але я дійсно вражений тим, наскільки добре продумали всі запасні варіанти на випадок таких ситуацій,

– прокоментував астронавт NASA Аніл Менон.

Історичне досягнення Софі Адено

Для Софі Адено цей вихід став дебютним, що зробило її першою жінкою та п'ятою громадянкою Франції, яка коли-небудь працювала у відкритому космосі. Раніше таку місію виконували лише Жан-Лу Крет'єн, Жан-П'єр Еньєре, Філіп Перрен та Тома Песке. Загалом цей вихід став 282-м у межах обслуговування МКС та п'ятим для станції у 2026 році.

Який день! Моя найглибша вдячність кожному, хто зробив це можливим – піонерам, які йшли перед нами, а також неймовірним командам, що працюють за лаштунками сьогодні,

– заявила астронавтка ESA Софі Адено.

Тепер керівництво місії має вирішити, коли саме завершити заміну обладнання. Фахівці розглядають можливість додати це завдання до вже запланованого виходу у відкритий космос, який має відбутися наступного вівторка, 25 серпня.

Поки що станція продовжує використовувати резервну антену, яка забезпечує стабільний високошвидкісний зв'язок із Землею та передачу критично важливих даних.