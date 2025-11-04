Комета 3I/ATLAS нарешті вийшла з-за Сонця: астроном показав перше фото

Незвичайний об'єкт з іншої зоряної системи знову став доступним для спостереження із Землі. Після недовгої відсутності, коли він ховався за Сонцем, міжзоряний мандрівник знову привернув увагу науковців та астрономів-аматорів. Його повернення відкриває нові можливості для вивчення таємниць, які він приніс із собою з далекого космосу.

Що далі з 3I/ATLAS?

Міжзоряна комета, що отримала назву 3I/ATLAS, знову потрапила в об'єктиви земних телескопів після того, як здійснила наближення до Сонця й тимчасово заховалася за ним. Перші зображення після повернення вдалося отримати астроному Цічен Чжану з обсерваторії Ловелла в Аризоні. Він використав потужний телескоп Discovery Telescope, щоб сфотографувати комету 31 жовтня, а тепер опублікував один зі своїх знімків, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Чжан підтвердив, що комету вже можна побачити навіть за допомогою невеликих аматорських телескопів у Північній півкулі. За його словами, для цього потрібне лише ясне небо та відкритий горизонт на сході. Найкраще дивитися на неї у ранкових сутінках, пише дослідник у своєму блозі Cometary Organics. Хоча комета може виглядати не надто видовищно, а радше як невелика розмита пляма, з кожним днем вона ставатиме все яскравішою та помітнішою, коли її все менше засліплюватиме сонячне світло.



Комета 3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення. Крапка над нею – це зірка, яка виглядає спотвореною через рух комети / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Комета 3I/ATLAS, відкрита в липні, є лише третім зареєстрованим міжзоряним об'єктом в історії спостережень. Вона рухається крізь нашу Сонячну систему з величезною швидкістю, що перевищує 210 тисяч кілометрів на годину, і має незвично пласку та пряму траєкторію. 29 жовтня комета досягла найближчої до Сонця точки своєї орбіти, відомої як перигелій, наблизившись до нашої зірки на відстань близько 210 мільйонів кілометрів. На цей час вона зникла з поля зору земних спостерігачів, але вчені продовжували відстежувати її шлях за допомогою космічних телескопів.

Дослідження, опубліковане Чжаном та його колегою, показало, що перед проходженням перигелію комета 3I/ATLAS значно збільшила свою яскравість і мала виразний синюватий відтінок порівняно із Сонцем. Це свідчить про активні викиди газу з її поверхні. Науковці припускають, що комета може продовжувати ставати яскравішою, але для підтвердження цього потрібні додаткові дані.​

Нинішній період є надзвичайно важливим для вивчення 3I/ATLAS. Наближаючись до зірок, комети нагріваються, через що лід на їхній поверхні перетворюється на газ. Цей процес, відомий як сублімація, дозволяє вченим аналізувати склад комети та дізнаватися більше про її походження. Хоча в медіа з'являлися спекуляції про те, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем прибульців, більшість астрономів переконані, що це звичайна комета з невідомої зоряної системи Чумацького Шляху.

Існують також припущення, що 3I/ATLAS може бути найстарішою кометою, яку коли-небудь бачили, – можливо, на 3 мільярди років старшою за нашу Сонячну систему. Водночас тривалий вплив космічної радіації міг утворити на її поверхні товсту опромінену кору, що ускладнить визначення її рідної зоряної системи. Попри це, оскільки комета знову з'явилася в нічному небі, найближчими місяцями очікується шквал нових досліджень, присвячених цій загадковій мандрівниці.​