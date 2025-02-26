Anthropic створила ШІ, який "вміє думати" у рази дешевше за конкурентів

Розробка нового флагманського штучного інтелекту Claude 3.7 Sonnet коштувала компанії Anthropic лише "кілька десятків мільйонів доларів" і потребувала менше ніж 10¹⁴ терафлопів обчислювальної потужності. Це значно менше за витрати конкурентів на аналогічні моделі.

Про це повідомив професор Уортонської школи бізнесу Ітан Моллік, який процитував роз’яснення пресслужби Anthropic, повідомляє 24 Канал.

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Представники Anthropic зв’язалися зі мною та уточнили, що Claude 3.7 Sonnet не слід вважати моделлю з потужністю 10²⁶ флопс, а її навчання коштувало лише кілька десятків мільйонів доларів»,

– зазначив він.

Також він додав, що майбутні моделі будуть значно масштабнішими.

Якщо вартість тренування Claude 3.7 Sonnet дійсно становила лише кілька десятків мільйонів доларів, це свідчить про зниження витрат на розробку штучного інтелекту.

Раніше генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявляв, що навчання попередньої моделі, середнього за розміром Claude 3.5 Sonnet, обійшлося у схожу суму.

Для порівняння, OpenAI витратила близько 100 мільйонів доларів на розробку GPT-4, а Google інвестувала приблизно 200 мільйонів доларів у навчання Gemini Ultra.

Майбутні витрати на штучний інтелект

Попри поточне зниження вартості тренування моделей, Амодей не очікує, що ця тенденція збережеться надовго. У перспективі навчання потужних систем штучного інтелекту коштуватиме мільярди доларів, особливо з урахуванням витрат на перевірку безпеки та базові дослідження.

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Зараз на ринку з’являються нові AI-моделі, орієнтовані на "логічні міркування", які потребують більше часу на обробку запитів. Це означає, що обчислювальні ресурси для їхньої роботи будуть зростати, що, своєю чергою, може вплинути на загальну вартість розробки майбутніх систем.