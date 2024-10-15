Японці представили наймилішого в світі робота для тих, хто не хоче відповідальності за тварин

Якщо ви завжди мріяли про домашню тваринку, але досі не маєте її з причин зайнятості або алергій, то Moflin – ідеальний варіант для вас. Цей маленький робот, який поміщається в долоню, працює завдяки штучному інтелекту й може дати вам трохи омріяного затишку й відчуття турботи.

Що таке Moflin

Цю технологію насправді представили ще у 2021 році під час виставки CES, але згодом про неї забули. Тепер уже інша компанія, Casio, вирішила його воскресити й випустити на ринок. Замовлення вже приймають за ціною 59 400 японських єн, що зараз дорівнює близько 16 400 гривням.

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Moflin, спочатку розроблений стартапом Vanguard Industries, має працювати як домашній улюбленець для емоційної підтримки – ви можете його гладити, гратися з ним, а у відповідь отримувати різні реакції, адже робот може рухати головою, слідкуючи за вами поглядом і реагуючи на ваші дії.

Як працює робот Moflin: відео

Творці кажуть, що кожен робот має власну індивідуальність, може змінювати настрій залежно від ситуації і з часом формуватиме прив'язаність до людей. Він реагує не лише на обійми. Ви також можете розмовляти з ним, і він відреагує на це рухами та милими звуками. Ця взаємодія допоможе сформувати його характер.

Moflin має здатність до навчання, і його особистість розвиватиметься залежно від того, як до нього ставляться,

– каже Масахіко Яманака, один з розробників, у рекламному відео.

Робот підтримує Bluetooth, тому може підключатися до додатка, а заряджається в маленькому гніздечку, щоб не порушувати ілюзію того, що він справжній домашній улюбленець. Коли він заряджається, то просто "засинає". Хутро знімається, якщо вам потрібно його випрати.

Vanguard провела успішні кампанії на Kickstarter та Indiegogo для Moflin у 2020 році, але почала відправляти роботів спонсорам лише наприкінці 2023 року. Зараз виробництвом і дистрибуцією займається компанія Casio, і вона збирається масштабувати технологію.

Moflin буде доступний у сірому та білому кольорах. Очікується, що його буде доставлено після 7 листопада. Про реліз за межами Японії поки що нічого не відомо.