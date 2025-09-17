Casio анонсувала запуск Moflin – вихованця зі штучним інтелектом, який може розвивати власну особистість завдяки взаємодії з людьми. Він матиме понад чотири мільйони емоційних варіацій і надійде у продаж з 1 жовтня.

Компанія Casio офіційно представила вихованця зі штучним інтелектом Moflin, який з’явиться у продажу 1 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Casio.

Дивіться також OpenAI дослідила 1,5 мільйона користувачів ChatGPT: що найчастіше питають у ChatGPT

Що таке Moflin і чим він особливий?

Іграшка буде продаватись за ціною за ціною 429 доларів. Її можна буде придбати на сайті Casio в США та Великій Британії.

Moflin працює на основі штучного інтелекту, що дозволяє йому розвивати унікальну особистість у процесі взаємодії з власником. Розробники стверджують, що "характер" вихованця формується протягом перших 50 днів спілкування, і жоден Moflin не буде ідентичним іншому. Він може видавати різні звуки – від тихих писків до виразних інтонацій, реагує на дотики, розпізнає голоси й поступово адаптується до різних людей у домі.

Гаджет підтримується мобільним застосунком MofLife, де користувач може відстежувати емоційний стан вихованця. Також у комплект входить зарядна станція-ліжко. Час автономної роботи складає близько п’яти годин.

Casio позиціонує Moflin як інноваційний інструмент для емоційної підтримки та ментального здоров’я. На відміну від звичайних цифрових іграшок, Moflin має понад чотири мільйони варіацій емоцій і здатний створювати глибший емоційний зв’язок із власником.

Після вдалого запуску в Японії, компанія тепер виходить на ринки США та Великої Британії й планує поступове розширення географії.

Єдине відкрите питання – тривалість "життя" пристрою: невідомо, скільки часу він працюватиме та чи можливо буде перенести його "особистість" на новий пристрій у майбутньому.

Які ще гаджети допомагають людям підтримувати ментальне здоров'я?

Нові наукові дані свідчать, що ігри у віртуальній та доповненій реальності можуть знижувати відчуття самотності й позитивно впливати на психічне здоров'я. Дослідження показало, що соціальні контакти у VR та AR середовищах допомагають гравцям відчувати себе краще.

У межах експерименту 345 учасників грали в настільний теніс, боулінг та більярд у віртуальних і доповнених середовищах на платформах Nintendo та Meta. Після ігрових сесій їх попросили оцінити рівень психологічного благополуччя, самотності та ступінь занурення у гру.

Результати виявилися показовими: ті, хто глибше занурювався у VR та AR ігри, повідомили про вищий рівень психологічного добробуту. Особливо важливим виявився соціальний аспект – відчуття взаємодії з іншими людьми значно знижувало самотність.