Casio анонсировала запуск Moflin – питомца с искусственным интеллектом, который может развивать собственную личность благодаря взаимодействию с людьми. Он будет иметь более четырех миллионов эмоциональных вариаций и поступит в продажу с 1 октября.

Компания Casio официально представила питомца с искусственным интеллектом Moflin, который появится в продаже 1 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Casio.

Смотрите также OpenAI исследовала 1,5 миллиона пользователей ChatGPT: что чаще всего спрашивают в ChatGPT

Что такое Moflin и чем он особенный?

Игрушка будет продаваться по цене по цене по цене 429 долларов. Ее можно будет приобрести на сайте Casio в США и Великобритании.

Moflin работает на основе искусственного интеллекта, что позволяет ему развивать уникальную личность в процессе взаимодействия с владельцем. Разработчики утверждают, что "характер" питомца формируется в течение первых 50 дней общения, и ни один Moflin не будет идентичным другому. Он может издавать разные звуки – от тихих писков до выразительных интонаций, реагирует на прикосновения, распознает голоса и постепенно адаптируется к разным людям в доме.

Гаджет поддерживается мобильным приложением MofLife, где пользователь может отслеживать эмоциональное состояние питомца. Также в комплект входит зарядная станция-кровать. Время автономной работы составляет около пяти часов.

Casio позиционирует Moflin как инновационный инструмент для эмоциональной поддержки и ментального здоровья. В отличие от обычных цифровых игрушек, Moflin имеет более четыре миллиона вариаций эмоций и способен создавать более глубокую эмоциональную связь с владельцем.

После удачного запуска в Японии, компания теперь выходит на рынки США и Великобритании и планирует постепенное расширение географии.

Единственный открытый вопрос – продолжительность "жизни" устройства: неизвестно, сколько времени оно будет работать и возможно ли будет перенести его "личность" на новое устройство в будущем.

Какие еще гаджеты помогают людям поддерживать ментальное здоровье?

Новые научные данные свидетельствуют, что игры в виртуальной и дополненной реальности могут снижать чувство одиночества и положительно влиять на психическое здоровье. Исследование показало, что социальные контакты в VR и AR средах помогают игрокам чувствовать себя лучше.

В рамках эксперимента 345 участников играли в настольный теннис, боулинг и бильярд в виртуальных и дополненных средах на платформах Nintendo и Meta. После игровых сессий их попросили оценить уровень психологического благополучия, одиночества и степень погружения в игру.

Результаты оказались показательными: те, кто глубже погружался в VR и AR игры, сообщили о более высоком уровне психологического благополучия. Особенно важным оказался социальный аспект – ощущение взаимодействия с другими людьми значительно снижало одиночество.