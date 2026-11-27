Люди, що готуються до ймовірного апокаліпсису, – це, в уяві більшості, літні чоловіки в бункерах, оточені банками з консервами та зброєю, щоб захищати ці банки від грабіжників. Нове дослідження показало інше: готовішими до катастроф себе частіше вважають молоді жінки.

Що виявило опитування

Команда під керівництвом професора Університету Маямі Кейсі Клофстада з'ясувала, що молоді жінки значно частіше за інші групи вважають себе краще підготовленими до потенційних криз: стихійних лих, пандемій, війн і технологічних загроз. Препери (від англійського "preparation", тобто "підготовка") – це люди, які заздалегідь готуються до надзвичайних ситуацій. Результати опублікували в журналі Social Science Quarterly.

Учасниками стали понад 1300 американців. Їх запитали, чи вважають вони себе преперами. Трохи більше чверті відповіли ствердно, 40 відсотків – заперечно, а 34 відсотки не змогли визначитися. Науковці вивчали не запаси провізії й не віру в апокаліптичні сценарії, а препінг як соціальну ідентичність.

Що поєднує тих, хто називає себе препером

Аналіз показав, що такі люди частіше вірять у теорії змови й описують свої погляди як політично консервативні. Ще один чинник – переконання, що уряди здатні маніпулювати великими погодними катастрофами, зокрема ураганами. Несподівано мешканці регіонів, найвразливіших до стихійних лих, не частіше за жителів безпечніших районів називали себе преперами, а ось екологи охочіше погоджувалися з такою ідентичністю. Можливо, їх мотивують тривоги через зміни клімату.

Загалом, ця ідентичність сильніша серед жінок і молодших респондентів, наголосили автори.

Преперів часто зображують як людей, що живуть у віддалених садибах і готуються до краху суспільства. Наші результати свідчать, що реальність набагато різноманітніша. Люди, які вважають себе преперами, мають дуже різне походження,

– прокоментував провідний автор дослідження, професор Університету Маямі Кейсі Клофстад.

Два шляхи до апокаліпсису

За словами авторів, існує щонайменше два типи преперів.

Може бути кілька шляхів до ідентичності препера. Дехто керується занепокоєнням через екологічні й кліматичні загрози, а інші – недовірою до інституцій і більш конспірологічним світоглядом,

– додав Клофстад.

Дослідники хочуть докладніше вивчити ці типи. Це допоможе створювати ефективніші повідомлення, які заохочуватимуть людей готуватися до катастроф.

Чому саме молоді жінки

Автори припускають, що молодші покоління уважніше стежать за такими загрозами після пандемії, зростання цін, екстремальної погоди й глобальних конфліктів. Раніше дослідники також висловлювали думку, що жінки часто беруть на себе практичну підготовку вдома: тримають запаси їжі та ліків і продумують плани на випадок надзвичайної ситуації.

Нині в русі прихильників препінгу дедалі більше жінок. Серед них і авторки бестселерів про виживання Тесс Пеннінгтон та Дейзі Лютер, і звичайні матері, які збирають запаси їжі та аптечки.

Наприклад, 35-річна мати чотирьох дітей Шарлін Воракер, про яку пише Daily Mail, почала накопичувати запаси під час пандемії коронавірусу. Раз на пів року вона витрачає близько 300 фунтів стерлінгів на їжу, засоби гігієни, побутову хімію й інші необхідні речі. Вона також розповіла, чого не варто закуповувати про запас. Тим часом Дерріка Джеймса зі штату Мен препінг цікавить із дитинства, а нині він має власну компанію, котра допомагає готуватися до катастроф.

Препінг не повинен посилювати паніку й тривогу, вважає Саріта Робінсон, заступниця декана школи психології та гуманітарних наук Університету Ланкаширу. Навпаки, він має давати людям впевненість, що вони зможуть подбати про свою родину, не покладаючись на інших.