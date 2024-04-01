У monobank стався збій

Першого квітня користувачі застосунка monobank зіткнулися зі збоєм. Співзасновник компанії Олег Гороховський прокоментував ситуацію.

Що сталося

Наразі повідомляється про недоступність застосунка monobank. При спробі відкриття програма переходить до тривалого завантаження, після чого видає помилку.



Збій у monobank / Скриншот 24 Каналу

Трохи впали. Перепрошую,

– написав Олег Гороховський у своєму телеграмі.

При цьому він не назвав причин збою.

Нагадаємо, останній збій трапився в застосунку monobank 3 березня, однак його швидко усунули.