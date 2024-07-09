Чи можуть віруси та бактерії зі стародавніх єгипетських мумій сьогодні викликати хвороби?

Стародавні єгиптяни хворіли не менше сучасних людей. Дослідження показують, що вони страждали від багатьох інфекційних захворювань, включаючи віспу, туберкульоз і проказу. Чи можливо, що через тисячі років нещодавно відкопані мумії можуть вивільнити якийсь із цих патогенів?

Чи можуть ожити старі хвороби

Пірс Мітчелл, директор Лабораторії стародавніх паразитів Кембриджського університету та старший науковий співробітник кафедри археології, каже, що це вкрай малоймовірно. "Більшість видів паразитів помирають протягом року або двох", не маючи живого хазяїна, до якого можна було б причепитися. "Якщо почекати більше 10 років, все загине", – каже вчений.

Дивіться також Учений розгледів алфавіт втраченої цивілізації на фотографії, яку знайшов у соцмережі X

Наприклад, віруси віспи, можуть розмножуватися тільки в клітинах живого хазяїна. Бактерії, що викликають туберкульоз і проказу, також потребують живих хазяїв, щоб вижити. Віспа поширюється через дотик від людини до людини, тоді як туберкульоз і проказа зазвичай передаються через рідини з носа і рота, як правило, через чхання або кашель

У випадку з проказою, для її поширення потрібен тривалий контакт з хворим. Це пов'язано з тим, що два види бактерій, які викликають хворобу, відомі як Mycobacterium leprae і Mycobacterium lepromatosis, розмножуються повільно.

Ще одним фактором, який зменшує ймовірність зараження від мумії, є деградація ДНК з плином часу.

За допомогою аналізу можна виявити, що всі біти ДНК цих паразитів досить короткі. Замість того, щоб бути гарними, довгими, здоровими ланцюгами ДНК, вони складаються лише з 50-100 пар основ. Це виглядає так, ніби все було порізано. Це тому, що [ДНК] деградує і розпадається. Ніщо не може бути життєздатним, якщо ДНК розпалася – ніщо не прокидається,

– каже Мітчелл.

Однак деякі паразитичні кишкові глисти, які поширюються через фекалії, живуть довше, ніж інші організми, і не всі з них потребують живого господаря, щоб вижити. Втім, вони теж не викликають занепокоєння.

"Вони можуть бути набагато витривалішими і можуть тривати кілька місяців, а іноді й кілька років, але жоден з них не проживе тисячі років. Переважна більшість паразитів гине, коли помирає хазяїн, тому що вони не мають можливості вижити", – додає науковець.

Дивіться також Найстаріше в світі вино виявилося з домішками людських решток

Але навіть у випадку, якщо один із цих древніх організмів якимось чином усе ще живий і здоровий, маски, рукавички та інші засоби захисту, які дослідники носять, щоб не забруднити мумії, також не дозволять їм заразитися або поширити патогенні мікроорганізми.