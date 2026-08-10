Чи можна буде побачити в Україні сонячне затемнення 12 серпня 2026 року

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке стане першим подібним явищем для материкової Європи з 1999 року. Хоча смуга повної фази, де Сонце зникне з неба на 100 відсотків, не перетне територію України, ми також зможемо спостерігати часткове перекриття сонячного диска.

Де та коли українці побачатьзатемнення сонця

Це явище буде особливо цікавим завдяки тому, що відбуватиметься безпосередньо перед заходом сонця. Видимість в Україні суттєво різнитиметься залежно від географічного положення, пише 24 Канал.

Найкращі умови очікують на мешканців західних областей, де Сонце довше перебуватиме над горизонтом у момент настання фази. Натомість у східних та південних регіонах сонячний диск сховається за обрій ще до початку явища або в самому його розпалі.

Графік спостереження для найбільших українських міст (за київським часом):

Ужгород: лідер за видимістю. Затемнення розпочнеться о 20:19, а свого максимуму досягне о 20:47. Місяць закриє приблизно 43,4 відсотка площі Сонця.

Львів: подія почнеться о 20:17, пік фази очікується о 20:43 із перекриттям у 40,4 відсотка.

Тернопіль: початок о 20:17, максимум о 20:36, площа перекриття становитиме 26,4 відсотка.

Хмельницький: Місяць "відкусить" 16,3 відсотка сонячного диска, максимум о 20:31.

Київ: у столиці видовище буде коротким. Явище триватиме лише 9 хвилин – з 20:14 до 20:23, закінчуючись у момент заходу Сонця. Максимальне перекриття складе символічні 2,7 відсотка.



Де в Європі та Україні можна буде побачити сонячне затемнення 12 серпня 2026 року / Зображення Star Walk

Глобальний шлях місячної тіні

Повна фаза затемнення розпочнеться в Арктиці, пройде поблизу Північного полюса, перетне Гренландію, західну Ісландію та північну частину Іспанії. Ширина смуги повної тіні становитиме близько 293 кілометрів. Найдовша тривалість повної фази – 2 хвилини 18,2 секунди – зафіксують над Північною Атлантикою.

Особливого значення подія набуде для Іспанії. Там затемнення відбудеться під час "золотої години", коли світило висітиме низько над горизонтом. Це дозволить спостерігати корону Сонця на тлі старовинних замків та гірських хребтів. В Ісландії ж це затемнення стане історичним: у Рейк'явіку повну фазу не бачили з 1433 року.

Наступна подібна подія, яку можна буде побачити з території України, відбудеться лише 1 червня 2030 року – це буде кільцеподібне сонячне затемнення.