Чи може потужна буря на Сонці знищити інтернет на Землі?

Сьогодні ми переживаємо зростання активності Сонця пік якої повинен відбутися вже восени. Що більш неспокійним воно є, то більша імовірність появи спалахів та викидів корональної маси. Однак чи можуть вони бути настільки потужними, щоб залишити нас без інтернету?

Що потрібно знати про активність Сонця

Нещодавній потужний спалах на Сонці спричинив найсильнішу радіаційну бурю на Землі з 2017 року, повідомляє Техно 24. Буря класу S3 створила загрозу для пасажирів літаків та астронавтів у космосі. Робота короткохвильового радіозв'язку теж була порушена.

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Таких випадків надалі ставатиме більше, адже кількість сонячних плям досягла 21-річного максимуму. Але чи є така активність Сонця нормальною і як це надалі вплине на Землю та роботу інтернету?

Сонячні цикли

Кожні 11 років Сонце переживає піки та спади, які називаються сонячним максимумом і сонячним мінімумом. Достеменно невідомо, що керує цими циклами, але ми фіксуємо їх на основі кількості сонячних плям. Це відбувається тому, що магнітне поле зорі контролює його активність, а сонячні плями – це тимчасові області, де магнітні поля особливо сильні, а температура нижча.

Сонячні спалахи та викиди корональної маси спричиняються розривами та повторними з'єднаннями силових ліній магнітного поля, і найчастіше це трапляється саме в місцях наявності сонячних плям. Це спричиняє сплеск енергії, який проявляється у вигляді виверження. Чим більше сонячних плям на Сонці, тим частіше відбуваються ці сплески.

Таким, наприклад, був нещодавній спалах на Сонці:

Нинішній інцидент є важливим, оскільки показує, як сонячна активність може впливати на нас тут, на Землі, і не лише у вигляді радіоперебоїв. Досить потужний спалах може перешкоджати супутниковому зв'язку, в тому числі навігації. Або спричинити коливання в електромережах і відключення електроенергії. Він навіть може порушити міграційну поведінку тварин.

Сонце та інтернет

Якщо забігати наперед, то можна сказати, що Сонце дійсно здатне пошкодити інтернет на Землі. Однак це, виявляється, не так вже й легко зробити. Перш за все для цього потрібна просто гігантська сонячна буря. Більш імовірним є виведення з ладу електромереж, без яких не працюватиме інтернет.

Потужні електричні струми, викликані зіткненням магнітного поля з сонячною радіацією, протікають через верхні шари атмосфери нашої планети. Але вони також проникають і в земну кору.

Це може створювати перешкоди для електричних провідників, розташованих на поверхні земної кори, таких як електромережі, що передають електроенергію від генеруючих станцій до будинків і споруд. Результатом є локальні відключення електроенергії, які буває важко виправити. Однак цього недостатньо, щоб вивести з ладу інтернет.

Сучасний інтернет добре захищений

Сонячна буря повинна була б втрутитись у роботу наддовгих оптоволоконних кабелів, які простягаються під океанами та з'єднують континенти. Кожні 50-145 кілометрів ці кабелі обладнані ретрансляторами, які допомагають посилити сигнал під час проходження.

Самі кабелі не вразливі до геомагнітних збурень, однак ретранслятори – так. Якщо один них вийде з ладу, цього може бути достатньо, щоб припинити роботу всієї лінії. Якщо зупиниться достатня кількість кабелів, тоді й наступить "інтернет-апокаліпсис", який порушить усе: від ланцюжка поставок, медичної системи, фондового ринку до базової здатності окремих людей працювати й спілкуватися.

Але імовірність такого сценарію дуже мала.

Існує кілька способів захистити інтернет від гігантської сонячної бурі.

Перший – укріпити електромережі, супутники та підводні кабелі від перевантаження припливом струму, в тому числі встановити запобіжники для стратегічного відключення мереж під час сплеску сонячної активності.

Другий, менш витратний спосіб, – розробити кращий метод прогнозування сонячних штормів у довгостроковій перспективі.

Чи можна передбачити сонячні бурі?

Зробити це дуже важко. Вчені можуть приблизно визначити коливання активності, але нерідко трапляється так, що Сонце підносить сюрпризи. Річ у тім, що аналіз відбувається на основі великої кількості змінних даних, які повсякчас коливаються, а технології, здатні все це зчитувати, ще відносно молоді й недосконалі.

Техно 24 щомісяця публікує прогнози науковців , які надаються Центром прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень на основі спостережень супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

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Загалом сучасні технології можуть передбачати сонячні бурі за два дні до того, як вони вдарять по Землі, на основі активності сонячних плям. Але це не те ж саме, що відстежувати урагани на Землі. Тож впевненості в таких спостереженнях небагато.

Сонце було досить спокійним з 90-х років. Науковці передбачали, що наступний максимум може наступити у 2025 році, але зараз стало зрозуміло, що він вже на підході і це відбудеться восени 2024 року.