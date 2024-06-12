Может ли мощная буря на Солнце уничтожить интернет на Земле?

Сегодня мы переживаем рост активности Солнца пик которой должен состояться уже осенью. Чем более неспокойным оно является, тем больше вероятность появления вспышек и выбросов корональной массы. Однако могут ли они быть настолько мощными, чтобы оставить нас без интернета?

Что нужно знать об активности Солнца

Недавняя мощная вспышка на Солнце вызвала самую сильную радиационную бурю на Земле с 2017 года, сообщает Техно 24. Буря класса S3 создала угрозу для пассажиров самолетов и астронавтов в космосе. Работа коротковолновой радиосвязи тоже была нарушена.

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Таких случаев в дальнейшем будет становиться больше, ведь количество солнечных пятен достигло 21-летнего максимума. Но является ли такая активность Солнца нормальной и как это в дальнейшем повлияет на Землю и работу интернета?

Солнечные циклы

Каждые 11 лет Солнце переживает пики и спады, которые называются солнечным максимумом и солнечным минимумом. Доподлинно неизвестно, что управляет этими циклами, но мы фиксируем их на основе количества солнечных пятен. Это происходит потому, что магнитное поле звезды контролирует его активность, а солнечные пятна – это временные области, где магнитные поля особенно сильны, а температура ниже.

Солнечные вспышки и выбросы корональной массы вызываются разрывами и повторными соединениями силовых линий магнитного поля, и чаще всего это случается именно в местах наличия солнечных пятен. Это вызывает всплеск энергии, который проявляется в виде извержения. Чем больше солнечных пятен на Солнце, тем чаще происходят эти всплески.

Таким, например, была недавняя вспышка на Солнце:

Нынешний инцидент является важным, поскольку показывает, как солнечная активность может влиять на нас здесь, на Земле, и не только в виде радио перебоев. Достаточно мощная вспышка может препятствовать спутниковой связи, в том числе навигации. Или вызвать колебания в электросетях и отключение электроэнергии. Она даже может нарушить миграционное поведение животных.

Солнце и интернет

Если забегать наперед, то можно сказать, что Солнце действительно способно повредить интернет на Земле. Однако это, оказывается, не так уж и легко сделать. Прежде всего для этого нужна просто гигантская солнечная буря. Более вероятным является вывод из строя электросетей, без которых не будет работать интернет.

Мощные электрические токи, вызванные столкновением магнитного поля с солнечной радиацией, протекают через верхние слои атмосферы нашей планеты. Но они также проникают и в земную кору.

Это может создавать помехи для электрических проводников, расположенных на поверхности земной коры, таких как электросети, передающих электроэнергию от генерирующих станций к домам и сооружениям. Результатом являются локальные отключения электроэнергии, которые бывает трудно исправить. Однако этого недостаточно, чтобы вывести из строя интернет.

Современный интернет хорошо защищен

Солнечная буря должна была бы вмешаться в работу сверхдлинных оптоволоконных кабелей, которые простираются под океанами и соединяют континенты. Каждые 50-145 километров эти кабели оборудованы ретрансляторами, которые помогают усилить сигнал во время прохождения.

Сами кабели не уязвимы к геомагнитным возмущениям, однако ретрансляторы – да. Если один из них выйдет из строя, этого может быть достаточно, чтобы прекратить работу всей линии. Если остановится достаточное количество кабелей, тогда и наступит "интернет-апокалипсис", который нарушит все: от цепочки поставок, медицинской системы, фондового рынка до базовой способности отдельных людей работать и общаться.

Но вероятность такого сценария очень мала.

Существует несколько способов защитить интернет от гигантской солнечной бури.

Первый – укрепить электросети, спутники и подводные кабели от перегрузки притоком тока, в том числе установить предохранители для стратегического отключения сетей во время всплеска солнечной активности.

Второй, менее затратный способ, – разработать лучший метод прогнозирования солнечных штормов в долгосрочной перспективе.

Можно ли предсказать солнечные бури?

Сделать это очень трудно. Ученые могут примерно определить колебания активности, но нередко случается так, что Солнце преподносит сюрпризы. Дело в том, что анализ происходит на основе большого количества переменных данных, которые постоянно колеблются, а технологии, способны все это считывать, еще относительно молодые и несовершенные.

Техно 24 ежемесячно публикует прогнозы ученых , которые предоставляются Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований на основе наблюдений спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

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В целом современные технологии могут предсказывать солнечные бури за два дня до того, как они ударят по Земле, на основе активности солнечных пятен. Но это не то же самое, что отслеживать ураганы на Земле. Так что уверенности в таких наблюдениях немного.

Солнце было достаточно спокойным с 90-х годов. Ученые предсказывали, что следующий максимум может наступить в 2025 году, но сейчас стало понятно, что он уже на подходе и это произойдет осенью 2024 года.