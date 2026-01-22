Чому інтернет гальмує навіть з потужним роутером і як змусити його працювати на повну потужність

Коли домашня мережа працює нестабільно, ми зазвичай звинувачуємо провайдера. Проте часто причиною "повільного" інтернету є сам роутер, а точніше – його базові або застарілі налаштування, які ми не звикли змінювати.

Навіть якщо тести показують хорошу швидкість, реальний досвід користування може бути жахливим через дрібні помилки в конфігурації, які можна виправити самостійно. 24 Канал з власного досвіду розповідає, на які налаштування слід звернути увагу і що варто змінити.

Як змусити домашній роутер працювати на повну потужність?

Обираємо найкращий канал

Проблема часто полягає не у відсутності пропускної здатності, а в тому, як роутер нею керує. Один із головних ворогів швидкості – "затори" на Wi-Fi каналах. Уявіть канали як смуги на шосе: якщо всі сусіди в будинку використовують ту саму "смугу", рух сповільнюється.

Більшість пристроїв обирають канал один раз під час першого ввімкнення і більше його не змінюють. У діапазоні 2,4 ГГц є лише три канали, що не перекриваються (1, 6 та 11), тоді як 5 ГГц пропонує до 25 таких каналів, що значно знижує ризик втручання сторонніх мереж.

Щоб знайти "вільний шлях", варто скористатися спеціальними мобільними застосунками для аналізу Wi-Fi та вручну змінити номер каналу в адмінпанелі роутера (зазвичай це адреси 192.168.1.1 або 192.168.0.1).

Порада! Застосунок WiFi Analyzer допоможе швидко виявити вільні канали, перевірити які пристрої під'єднані до вашого WiFi та навіть побачити поширення сигналу від вашого роутера та сусідніх пристроїв.



WiFi Analyzer покаже, який канал краще обрати / Фото 24 Каналу

Розподіляємо підключення пристроїв до різних частот

Не менш важливо правильно розподіляти пристрої між частотами.

Діапазон 2,4 ГГц – це "марафонець", який добре проходить крізь стіни, але працює повільно.

5 ГГц – це "спринтер", він значно швидший, але має менший радіус дії.

Часто ми підключаємо все підряд до першої ліпшої мережі, через що ігрові консолі та стрімінгові пристрої опиняються на перевантаженій частоті 2,4 ГГц.

Розумним рішенням буде розділити ці мережі, давши їм різні назви, і під'єднати ноутбуки та приставки до 5 ГГц, а розумні лампочки та принтери залишити на 2,4 ГГц.

Оновлюємо прошивку роутера

Програмне забезпечення роутера, або прошивка, також потребує регулярної уваги. Робота на застарілому ПЗ – це як спроба запустити сучасні сервіси на системі минулого десятиліття.

Виробники випускають оновлення не лише для безпеки, а й для оптимізації трафіку та підтримки нових стандартів швидкості, розповідає Astound. Якщо ігнорувати цей пункт, навіть дорогий пристрій може стати "вузьким місцем" для вашого тарифного плану.

Більшість сучасних моделей дозволяють увімкнути автоматичне оновлення в розділі "Адміністрування" або "Система", що дозволить системі самостійно підтримувати себе в актуальному стані.

Що ще варто перевірити в налаштуваннях роутера

Також варто перевірити функцію Quality of Service (QoS). В теорії вона має допомагати, пріоритезуючи важливий трафік, але на практиці часто шкодить.

Якщо ви налаштували QoS роки тому на повільному тарифі, а потім перейшли на гігабітний інтернет, роутер може штучно обмежувати вашу швидкість старими лімітами.

Крім того, активація цієї функції на деяких моделях вимикає апаратне прискорення, що ще більше знижує продуктивність, розповідає Fortinet.

Наостанок, не варто забувати про базову "гігієну" пристрою.

Регулярне перезавантаження раз на кілька тижнів допомагає позбутися програмних помилок і витоків пам’яті.

Безпека теж прямо впливає на швидкість: слабкий пароль або застаріле шифрування дозволяють стороннім особам користуватися вашим каналом, створюючи зайве навантаження.

Перевірте список підключених пристроїв у панелі керування та від’єднайте все зайве, а для гостей краще створити окрему мережу з власними обмеженнями.

Таке просте обслуговування часто виявляється ефективнішим за купівлю нового маршрутизатора.