Почему интернет тормозит даже с мощным роутером и как заставить его работать на полную мощность

Когда домашняя сеть работает нестабильно, мы обычно виним провайдера. Однако часто причиной "медленного" интернета является сам роутер, а точнее его базовые или устаревшие настройки, которые мы не привыкли менять.

Даже если тесты показывают хорошую скорость, реальный опыт пользования может быть ужасным из-за мелких ошибок в конфигурации, которые можно исправить самостоятельно. 24 Канал из собственного опыта рассказывает, на какие настройки следует обратить внимание и что стоит изменить.

Как заставить домашний роутер работать на полную мощность?

Выбираем лучший канал

Проблема часто заключается не в отсутствии пропускной способности, а в том, как роутер ею управляет. Один из главных врагов скорости – "пробки" на Wi-Fi каналах. Представьте каналы как полосы на шоссе: если все соседи в доме используют одну и ту же "полосу", движение замедляется.

Большинство устройств выбирают канал один раз при первом включении и больше его не меняют. В диапазоне 2,4 ГГц есть только три канала, не перекрываются (1, 6 и 11), тогда как 5 ГГц предлагает до 25 таких каналов, что значительно снижает риск вмешательства посторонних сетей.

Чтобы найти "свободный путь", стоит воспользоваться специальными мобильными приложениями для анализа Wi-Fi и вручную изменить номер канала в админпанели роутера (обычно это адреса 192.168.1.1 или 192.168.0.1).

Совет! Приложение WiFi Analyzer поможет быстро обнаружить свободные каналы, проверить какие устройства подключены к вашему WiFi и даже увидеть распространение сигнала от вашего роутера и соседних устройств.



WiFi Analyzer покажет, какой канал лучше выбрать / Фото 24 Канала

Распределяем подключение устройств к различным частотам

Не менее важно правильно распределять устройства между частотами.

Диапазон 2,4 ГГц – это "марафонец", который хорошо проходит сквозь стены, но работает медленно.

5 ГГц – это "спринтер", он значительно быстрее, но имеет меньший радиус действия.

Часто мы подключаем все подряд к первой попавшейся сети, из-за чего игровые консоли и стриминговые устройства оказываются на перегруженной частоте 2,4 ГГц.

Разумным решением будет разделить эти сети, дав им разные названия, и подключить ноутбуки и приставки к 5 ГГц, а умные лампочки и принтеры оставить на 2,4 ГГц.

Обновляем прошивку роутера

Программное обеспечение роутера, или прошивка, также требует регулярного внимания. Работа на устаревшем ПО – это как попытка запустить современные сервисы на системе прошлого десятилетия.

Производители выпускают обновления не только для безопасности, но и для оптимизации трафика и поддержки новых стандартов скорости, рассказывает Astound. Если игнорировать этот пункт, даже дорогое устройство может стать "узким местом" для вашего тарифного плана.

Большинство современных моделей позволяют включить автоматическое обновление в разделе "Администрирование" или "Система", что позволит системе самостоятельно поддерживать себя в актуальном состоянии.

Что еще стоит проверить в настройках роутера

Также стоит проверить функцию Quality of Service (QoS). В теории она должна помогать, приоритезируя важный трафик, но на практике часто вредит.

Если вы настроили QoS годы назад на медленном тарифе, а потом перешли на гигабитный интернет, роутер может искусственно ограничивать вашу скорость старыми лимитами.

Кроме того, активация этой функции на некоторых моделях выключает аппаратное ускорение, что еще больше снижает производительность, рассказывает Fortinet.

Напоследок, не стоит забывать о базовой "гигиене" устройства.

Регулярная перезагрузка раз в несколько недель помогает избавиться от программных ошибок и утечек памяти.

Безопасность тоже прямо влияет на скорость: слабый пароль или устаревшее шифрование позволяют посторонним лицам пользоваться вашим каналом, создавая лишнюю нагрузку.

Проверьте список подключенных устройств в панели управления и отключите все лишнее, а для гостей лучше создать отдельную сеть с собственными ограничениями.

Такое простое обслуживание часто оказывается эффективнее покупки нового маршрутизатора.