Ми випробували Nano Banana для вас: 7 найкращих порад, щоб отримати максимум

Генератор зображень Nano Banana став значно ефективнішим у редагуванні фотографій з виходом нового покоління. Хоча цей інструмент має певні помітні обмеження, він здатний перевершити конкурентів і навіть спеціалізовані програми для редагування. Ми зібрали сім основних порад, які допоможуть користувачам отримати найкращі результати від безкоштовної моделі Nano Banana та її оновленої Pro-версії.

Як отримати максимум від Nano Banana?

Nano Banana – це генеративна модель від Google у рамках чат-бота Gemini. Зараз вона активно вбудовується в різноманітні сервіси та програми як від самої компанії, так і таких сторонніх розробників, як Adobe. Головне призначення – редагування та створення зображень. Наразі паралельно існують дві версії цього генератора – базова версія, що запускається автоматично в Gemini, а також Pro, яка стає доступною для тих, хто купив підписку. Компанія також дає всім безкоштовним користувачам кілька генерацій на день, щоб випробувати можливості сервісу, пише 24 Канал.

Для використання інструмента в традиційному інтерфейсі Gemini (на мобільних пристроях чи комп'ютері) потрібно увійти в обліковий запис і у вікні введення запиту попросити створити зображення.

Ви також можете уникнути написання фрази "створи для мене зображення", просто натиснувши кнопку "Створити зображення" в меню функцій. Тоді система автоматично сприйматиме ваші запити як інструкції для генерування картинок.

Крім того, можна завантажити своє зображення і попросити відредагувати його.

Всі інструкції можна давати звичайною природною мовою, детально описуючи бажаний результат.

Якщо обрано модель Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro використовується автоматично. Хоча доступ до обох версій є безкоштовним, платні підписники отримують пріоритетний доступ до Nano Banana Pro. Нова версія Pro має значні переваги, зокрема покращену точність, послідовність, розширені елементи керування та краще генерування тексту.

Ось сім перевірених прийомів для ефективного використання Nano Banana:

Додавання тексту до зображень. Часто прохання до ШІ додати текст призводить до спотворень чи нісенітниці, але Nano Banana Pro здатний генерувати чіткий, легко читабельний текст за секунди. Наприклад, можна завантажити фотографію та попросити Pro-версію створити інфографіку, включно з інформацією про зображений об'єкт. Це відкриває можливості для перетворення фото на мультфільм або комікс.

Плавне змішування кількох зображень. Nano Banana дозволяє безшовно поєднувати зображення. Ви можете завантажити фотографію своєї кімнати й зображення нового товару, щоб побачити, як він виглядатиме у вашому інтер'єрі, або розмістити кількох персонажів у одному місці. Також можна завантажити власну фотографію, щоб ШІ згенерував вас в іншому оточенні. Навіть якщо перспектива об’єктів у вихідних зображеннях ускладнює просте копіювання, модель добре справляється із завданням. Nano Banana Pro може змішувати до 14 різних зображень одночасно.

Видалення небажаних елементів. Модель з легкістю видаляє небажані деталі, як-от палець, що потрапив у кадр. Найбільш вражаюче те, наскільки якісно вміст, згенерований ШІ, заповнює звільнений простір, гармонійно поєднуючись з оригіналом. Ця можливість найкраще працює для невеликих змін.

Додавання нового вмісту. Користувачі можуть попросити Gemini додати елементи до вже наявного зображення. Наприклад, можна перетворити піщану ділянку на гарний газон. Якщо додавати об'єкти помірно, кінцевий результат виглядає реалістично, але надмірне генерування великої кількості елементів може зробити зображення схожим на очевидну підробку ШІ.

Приклади застосування Nano Banana, де змінене зображення показано праворуч. Інструкції для ШІ включали пересування рамки ближче до лампи, заміна зображення на різдвяне та додавання фігурки у вигляді ракети SpaceX / Фото 24 Каналу/Nano Banana

Створення індивідуальних фільтрів. Якщо стандартні фільтри (тобто ті налаштування й параметри, які задаються за замовчуванням, коли ви не вказуєте нічого конкретного) не задовольняють потреби, Nano Banana дозволяє створювати та застосовувати будь-який уявний фільтр, детально описавши його. Наприклад, можна попросити додати фільтр, який імітує знімок 1990-х років, зроблений на Polaroid.

Швидка візуалізація змін. Nano Banana є ефективним інструментом візуалізації для тих, хто планує зміни в інтер'єрі, наприклад, перестановку меблів або додавання елементів декору. Здатність Gemini видаляти об'єкти (як-от книжкову шафу), заповнюючи простір чимось новим, демонструє кращу якість генеративного контенту порівняно з аналогічними інструментами в у конкурентів. Оскільки редагування зображень у Gemini рідко містить значні помилки, це часто є ефективним способом побачити майбутні зміни.

Усунення відволікаючих відблисків. Цей інструмент може допомогти, якщо на фотографії є відблиски, що відволікають погляд. Найкраще працює, якщо чітко вказати, який саме відблиск потрібно видалити, наприклад, "прибрати віддзеркалення моєї руки на скляній поверхні ліворуч".

Порівняння з професійними інструментами й обмеження

Хоча Nano Banana ефективний для швидких змін перед публікацією в соціальних мережах, він не замінить стандартні програми, як-от Adobe Lightroom і Photoshop. У Gemini відсутні інструменти для професійного налаштування кольору, корекції спотворень, освітлення та шуму, а також функції для роботи з RAW-файлами, бібліотекою фотографій і шарами. Тобто це не повноцінний фоторедактор.

Крім того, неможливо завантажити відредаговані зображення у надзвичайно високій роздільній здатності. Навіть після оновлення ми помічаємо ефекти розмиття, які знижують різкість і можуть псувати текст, що робить Gemini непридатним для серйозних фотографів.

Оригінальна модель Gemini зазвичай створювала зображення роздільною здатністю близько 720p.

Nano Banana Pro покращив цей показник, надаючи зображення роздільною здатністю близько 2K, що робить їх чіткішими та деталізованішими.

Проте, користувачі не можуть безпосередньо коригувати редагування, як у програмах Adobe.