Ці руки нічого не крали: у єгипетській гробниці знайшли дуже знайоме політичне гасло

Єгиптологи вивчили уламки напису з гробниці високопосадового чиновника, якій близько 4400 років. Серед прочитаних рядків є заява, знайома кожній сучасній людині, а особливо українцям, які зробили з неї мем.

Що за напис і де його знайшли

Гробницю чиновника на ім'я Хуві розкопали 2019 року поруч із пірамідою царя Джедкара. Напис зберігся на восьми вапнякових фрагментах, тоді як більша частина іншого тексту втрачена. Вцілілі ієрогліфи показують, як вельможа подавав свої досягнення й готувався до поховання. Авторка дослідження 2026 року, єгиптологиня Гана Вимазалова з Карлового університету, пояснила, що текст належить до ранньої форми єгипетських біографічних написів, так званої "ідеальної біографії", пише Indian Defence Review.

Такі тексти підкреслювали моральні якості власника гробниці, його місце в суспільстві та підготовку до загробного життя. Свою роботу Вимазалова опублікувала в The Journal of Egyptian Archaeology.

Гробниця Хуві стоїть у царському некрополі Джедкара в Південній Саккарі. Колись її наземна частина була великою й мала облицювання з білого вапняку. Підземні камери збереглися порівняно добре, а в них одне з найдавніших відомих декорованих поховальних приміщень Стародавнього царства. Наземну каплицю сильно пошкодили розкрадачі каміння: за часів Нового царства вони зняли більшу частину вапнякового облицювання.

Попри це, археологи знайшли чимало різьблених фрагментів. Вісім із них виявилися частинами біографічного напису. Їх позначили літерами від A до H і знайшли здебільшого біля східної стіни та входу до каплиці. Найбільший блок має розміри 110 на 52,5 на 79 сантиметрів. На ньому збереглися два горизонтальні рядки та чотирнадцять вертикальних колонок ієрогліфів, вирізаних заглибленим рельєфом. Через вивітрювання багато знаків майже неможливо розібрати.

Саме в одному з уривків дослідники прочитали фразу "Я ніколи нічого ні в кого не брав". Так єгипетські чиновники підкреслювали свою етичну поведінку та ставлення до інших. За аналізом Вимазалової, це один із найдавніших відомих прикладів такої автобіографічної традиції. В інших пошкоджених уривках є вирази з цього самого жанру, але повністю відновити їх не вдається.



Фрагменти напису самопрезентації Хуві / Зображення Djedkare Project

Що напис каже про службу і зв'язок із царем

Текст згадує й професійну діяльність Хуві. В одному фрагменті йдеться про Великі двори, імовірно, шість головних адміністративних установ держави Стародавнього царства. Інший уривок, можливо, стосується призначень на посади, але через пошкоджені знаки його можна прочитати по-різному. Які саме обов'язки мав Хуві в цих установах, залишки напису не показують.

На двох менших фрагментах є згадки про царя Джедкара та царицю Сетібхор. Це важливо, бо в приватних поховальних написах царське ім'я Джедкара вживали рідко й зазвичай віддавали перевагу його іншому імені, Ісесі. Дослідження вважає ці згадки підтвердженням близького зв'язку Хуві з царською парою, але навколишні рядки зникли, тож за яких обставин це сталося, невідомо.

Інші частини напису стосуються підготовки до поховання, жерців, які служили в гробниці, і запасів для підтримання культу Хуві після смерті. Згадки про дітей можуть стосуватися його родини або домовленостей із сім'ями жерців. Також у тексті є можливе застереження проти тих, хто вчинить зло щодо гробниці чи пов'язаних із нею поховальних домовленостей, але через неповні слова незрозуміло, який захист мали на увазі.

Про статус Хуві свідчить і саркофаг із виняткового білого вапняку. Стародавні розкрадачі знищили його, у первісному положенні лишився лише один кут. Дослідники вважають, що якість каменю та майстерність указують на виготовлення в царській майстерні. Схожі риси є по всій гробниці, зокрема в її декорованих поховальних камерах.

Хоча значна частина автобіографії Хуві досі нечитабельна, уламки вже показують головні теми: моральну поведінку (принаймні на словах), близькість до царського двору, службу та підготовку до загробного життя. Багато подробиць його життя залишаються нез'ясованими.