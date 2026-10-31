NAS замість зовнішніх HDD – чому варто створити власне мережеве сховище

NAS дозволяє об'єднати кілька накопичувачів у спільне мережеве сховище з доступом зі смартфонів, комп'ютерів і телевізорів. Його можна зібрати самостійно або придбати готовий пристрій.

NAS (Network Attached Storage) – це мережеве сховище даних, фактично невеликий сервер, який постійно працює вдома або в офісі та надає доступ до файлів через локальну мережу або інтернет. Про це пише BGR.

Що таке NAS і чим він кращий за зовнішні диски

На відміну від зовнішнього HDD або SSD, який зазвичай потрібно підключати окремо до кожного пристрою, NAS може одночасно обслуговувати кілька комп'ютерів, смартфонів, планшетів і телевізорів.

Таке рішення особливо корисне для тих, хто регулярно працює з великими файлами, відеоархівами, фотографіями або резервними копіями. Замість кількох портативних накопичувачів користувач отримує єдине сховище, яким можна керувати централізовано.

NAS також дозволяє створити власну приватну хмару. Користувачі можуть завантажувати файли, обмінюватися ними за допомогою захищених посилань і отримувати доступ до інформації віддалено. Для перегляду відео та іншого медіаконтенту можна встановити сторонні програми, наприклад Plex.

Ще одна перевага – автоматизація. Оскільки NAS постійно підключений до мережі, на ньому можна налаштувати автоматичне копіювання файлів зі смартфонів і комп'ютерів за розкладом. Це дозволяє створювати резервні копії без необхідності щоразу підключати зовнішній диск вручну.

Чи захищає NAS від втрати даних

NAS може бути надійнішим за окремий портативний накопичувач, особливо якщо використовувати кілька дисків і правильно налаштувати їхню роботу.

Для цього застосовують RAID (Redundant Array of Independent Disks) – технологію об'єднання кількох накопичувачів в один масив. Залежно від обраної конфігурації, система може продовжувати працювати навіть після виходу з ладу одного або декількох дисків.

Однак RAID не є повноцінною заміною резервному копіюванню. Він допомагає пережити певні апаратні несправності, але не захищає від випадкового видалення файлів, шкідливого програмного забезпечення, пожежі або крадіжки самого пристрою.

Тому важливі дані варто додатково зберігати на окремому носії або в іншому фізичному місці. NAS краще розглядати як централізоване сховище з додатковим захистом від відмов накопичувачів, а не як єдине місце зберігання інформації.

Зібрати NAS самостійно чи придбати готовий

Є два основні способи створити мережеве сховище. Перший – придбати готовий пристрій від виробників на кшталт Synology або Ugreen. Такі системи зазвичай мають попередньо встановлене програмне забезпечення, гарантійну підтримку та відносно просте налаштування.

Другий варіант – зібрати NAS самостійно. За принципом це нагадує складання звичайного комп'ютера, але з акцентом на кількість накопичувачів і можливості мережевого підключення.

Для цього можна використати материнську плату, процесор, корпус і блок живлення. Важливо заздалегідь перевірити кількість SATA-портів, щоб у майбутньому можна було встановити додаткові диски. Одна з переваг самостійного складання – можливість використати старі комплектуючі від попереднього комп'ютера. Для базового мережевого сховища не потрібен особливо потужний процесор, тому заощаджені кошти можна спрямувати на додаткові накопичувачі або швидше мережеве обладнання.

Бюджетною альтернативою може стати Raspberry Pi. На його основі також можна створити власне мережеве сховище, але потрібно враховувати енергоспоживання, швидкість мережевого підключення та можливості операційної системи.

Для більш складних конфігурацій можна використовувати спеціалізоване програмне забезпечення TrueNAS. Воно призначене для керування сховищем і підтримує інструменти перевірки цілісності даних, які допомагають виявляти пошкодження файлів.

Під час складання також варто звернути увагу на енергоефективність блока живлення. Наприклад, моделі із сертифікацією 80 Plus Platinum мають високий рівень енергоефективності.