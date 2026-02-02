NASA заправляє ракету Artemis 2 для історичного польоту навколо Місяця

Фахівці NASA розпочали вирішальний етап підготовки до місії Artemis 2 – заправку ракети Space Launch System надхолодним паливом. Це генеральна репетиція перед першим за понад 50 років польотом людей до Місяця.

Інженери перевіряють усі системи в умовах, максимально наближених до реального старту, щоб гарантувати безпеку екіпажу перед тим, як вони піднімуться на борт, розповідає Space.com.

Дивіться також Пілот NASA здійснив екстрену посадку літака без шасі й дивом врятував екіпаж

Як NASA готує свою найпотужнішу ракету до польоту з екіпажем?

Наразі триває дводенне тренування, відоме як "мокра генеральна репетиція", яке офіційно стартувало в ніч на 31 січня. Головним завданням цього тесту є повне заповнення баків ракети SLS понад 2,65 мільйонами літрів надхолодного рідкого кисню та водню.

Процес заправки розпочинається приблизно за десять годин до імітованого моменту запуску, який заплановано на вечір 2 лютого.

Фахівці уважно стежать за герметичністю систем, адже рідкий водень через надмалий розмір молекул може просочуватися крізь мікроскопічні щілини. Подібні витоки вже ставали причиною затримок під час випробувань попередньої місії Artemis 1 у 2022 році.

Нинішня підготовка має надзвичайне значення, оскільки на борту Artemis 2 перебуватимуть четверо астронавтів: представники NASA Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кук та астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Гансен.



Екіпаж Artemis II: Джеремі Генсен, Віктор Гловер, Рід Вайзмен, Крістіна Кук / Фото NASA

Екіпаж здійснить десятиденну подорож навколо Місяця та повернеться на Землю. Це буде перша пілотована місія до місячних околиць з моменту завершення програми "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

NASA заправляє ракету SLS – дивіться відео:

Коли відбудеться політ Artemis II до Місяця?

Наразі NASA планує справжній старт ракети з майданчика 39B у Космічному центрі імені Кеннеді на 8 лютого. Ракета разом із капсулою Orion була перевезена на стартову позицію ще 17 січня.



Корабель Оріон біля Місяця / Ілюстративне зображення NASA

У разі виникнення непередбачуваних обставин або технічних затримок, в NASA передбачили резервні дати 10 та 11 лютого, а також додаткові можливості для запуску у березні та квітні.

Місія до Місяця: що треба знати про Artemis II

Місія Artemis 2 стане першим польотом людини до околиць Місяця за останні пів століття. Четверо астронавтів на борту корабля Orion випробують системи життєзабезпечення, навігації та зв'язку в умовах далекого космосу. Ця десятиденна подорож є критичним етапом підготовки до майбутнього повернення людей на поверхню супутника Землі.

На відміну від попереднього безпілотного випробування, цей політ включатиме повністю функціональну систему контролю навколишнього середовища, що дозволить екіпажу жити та працювати на борту Orion протягом усієї місії. Експедиція триватиме приблизно 10 днів, але графік може бути змінений для додаткових тестів.

Маршрут польоту передбачає спочатку вихід на навколоземну орбіту з мінімальною висотою 185 кілометрів та максимальною – 2600 кілометрів для перевірки систем. Після цього Orion виконає маневр переходу на траєкторію вільного повернення. Корабель пролетить за зворотний бік Місяця на максимальній висоті 8889 кілометрів над його поверхнею, використовуючи гравітацію для повернення додому без додаткових запусків двигуна в разі несправностей.



Маршрут Artemis II / Фото NASA

Хоча Artemis 2 не передбачає висадки на поверхню, зібрані дані стануть основою для місії Artemis 3. Посадка на Місяць наразі планується на 2027 рік, проте експерти NASA висловлюють сумніви щодо цього терміну через затримки у розробці системи Starship від SpaceX та нових скафандрів. Завершиться місія Artemis 2 відділенням капсули від сервісного модуля та приводненням у Тихому океані.