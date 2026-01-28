Попри іскри та дим, екіпаж не постраждав, як повідомляє Interesting Engineering. Проте робота важливого дослідницького флоту опинилася під загрозою й наразі триває розслідування причин цієї небезпечної аварії.

Як саме відбувалася аварійна посадка?

Інцидент стався у вівторок 27 січня близько 11:25 – 11:30 за місцевим часом. Під час наближення до злітно-посадкової смуги екіпаж виявив серйозну механічну проблему, яка завадила розгортанню стійок шасі.

Пілот продемонстрував високу майстерність, утримавши контроль над машиною під час торкання бетону "черевом". На відеозаписах очевидців помітно, як літак ковзає смугою, залишаючи за собою густий дим та снопи іскор від тертя металу об покриття.

Літак NASA приземлився без шасі завдяки майстерності пілота – дивіться відео:

Що з екіпажем?

На борту перебувало двоє людей, які змогли самостійно покинути кабіну за допомогою рятувальників після повної зупинки судна. Жодних травм серед членів екіпажу не зафіксовано.

Директор авіації Г'юстона Джим Щесняк зазначив для Houston Public Media, що на місце події негайно прибули підрозділи екстреного реагування, а смугу закрили для проведення робіт з евакуації пошкодженого джета.

Представниця космічного агентства Бетані Стівенс офіційно підтвердила факт поломки та запевнила у прозорості подальшого розслідування, яке проводитиме NASA спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Today, a mechanical issue with one of NASA's WB-57s resulted in a gear-up landing at Ellington Field. Response to the incident is ongoing, and all crew are safe at this time. As with any incident, a thorough investigation will be conducted by NASA into the cause. NASA will… — Bethany Stevens (@NASASpox) January 27, 2026

Що це був за літак?

Літаки моделі WB-57 мають довгу історію, що бере початок від військових платформ середини XX століття. Завдяки специфічній конструкції крил ці машини здатні підійматися на висоту понад 18 кілометрів, що робить їх незамінними для атмосферних досліджень.

З 1972 року NASA використовує їх для вивчення ураганів, збору проб повітря та спостереження за запусками космічних кораблів, зокрема ракет компанії SpaceX.

Постраждалий літак входив до складу унікального флоту з трьох одиниць, що базуються в Еллінгтоні. Один із цих літаків був відновлений зі зберігання у 2013 році, що дозволило агентству використовувати всі три борти одночасно, як розповіли в ArsTechnica.

Наразі експерти не дають прогнозів щодо того, чи вдасться відновити пошкоджений апарат і як довго він перебуватиме поза експлуатацією.

Чи вплине це на космічну програму NASA?

Насправді так, це може вплинути на заплановані місії, зокрема на заплановану підтримку місячної програми Artemis II. Нагадаємо, що запуск місії до Місяця запланований на лютий 2026 року. Генеральна репетиція із заправкою ракети-носія запланована на 2 лютого, а вікно для запуску відкривається з 6 до 8 лютого.