Чому карантин є ключовим етапом підготовки?

Четверо астронавтів місії Artemis 2 офіційно перейшли в режим карантину в Гʼюстоні. У NASA цей період називають програмою стабілізації здоров'я – вона зазвичай стартує приблизно за 14 днів до запуску та має звести до мінімуму ризик захворювань перед польотом і під час нього, пише Space.

Дивіться також Ракета місії Artemis II уже на стартовому майданчику: як NASA транспортувало гіганта

Як пояснили в агентстві, ранній початок карантину залишає простір для маневру у разі зміни дат запуску та дозволяє зберегти гнучкість під час підготовки до стартових вікон у лютому. За поточним планом, NASA розглядає можливість запуску 6 – 8 лютого або 10 – 11 лютого. Якщо ці дати стануть недоступними, резервні вікна заплановані на березень і квітень.

Artemis 2 стане першою пілотованою місією програми Artemis. До складу екіпажу входять астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен. Усі вони здійснять приблизно 10-денний політ навколо Місяця на кораблі Orion.

Місія не передбачає посадки на поверхню супутника й навіть не виходитиме на місячну орбіту. Втім, її значення складно переоцінити – це буде перший політ людей у місячний простір з часу місії Apollo 17 у 1972 році.

Як саме проходить карантин і наскільки він суворий?

Під час карантину астронавти не перебувають у повній ізоляції. Вони можуть контактувати з родиною та колегами, але зобов'язані дотримуватися суворих правил – уникати громадських місць, носити маски та зберігати дистанцію. Паралельно тривають фінальні тренування, симуляції місії та медичні перевірки.

Приблизно за шість днів до старту екіпаж має вирушити до Космічний центр Кеннеді у Флориді. Там астронавти житимуть і працюватимуть у будівлі імені Ніла Армстронга, де проходить завершальна підготовка до польоту.

Ракета майже готова

Поки що NASA також готується до критично важливого випробування – заправки ракети-носія Space Launch System, яка 17 січня була доставлена на стартовий майданчик 39B. Так звану генеральну репетицію із заправкою паливом заплановано на 2 лютого, повідомляє NASA. Саме на цьому етапі під час місії Artemis 1 виявили витоки рідкого водню, що призвело до значних затримок. Тоді безпілотний політ Orion відбувся лише у листопаді 2022 року.

Успіх Artemis II стане вирішальним тестом перед наступними місіями програми Artemis, які вже передбачають висадку астронавтів на поверхню Місяця.