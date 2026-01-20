Що означає вихід SLS на стартовий майданчик?

Нарешті ракета Space Launch System із кораблем Orion зайняла позицію на майданчику 39B у Космічному центрі імені Кеннеді. Переміщення з Монтажно-випробувального корпусу тривало майже 12 годин. За цей час гігантська конструкція подолала близько 6,5 кілометрів на спеціальному гусеничному транспортері, який рухався зі швидкістю менш ніж 1,5 кілометра на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Дивіться також Artemis II на стартовій прямій – чи встигне NASA запустити місію в лютому

Цей етап не є формальністю. Після виходу зі збірного ангару команди зупиняли процес, щоб точно налаштувати міст доступу екіпажу – конструкцію, через яку астронавти сядуть в Orion у день старту. Подібні деталі критично важливі для пілотованої місії, де немає дрібниць.



Space Launch System, коли вона ще перебувала в ангарі, де її збирали докупи з кількох частин / Фото NASA/Joel Kowsky

Найближчим часом інженери розпочнуть підготовку до так званої "мокрої генеральної репетиції". Це повномасштабна імітація дня запуску: у баки ракети заправляють кріогенні компоненти палива з температурою у сотні градусів нижче нуля, а команда проходить усю послідовність зворотного відліку без запуску двигунів. Окрему увагу приділяють безпечному зливу палива після тесту – саме на цьому етапі раніше виникали проблеми під час програми Artemis I.

У NASA не виключають, що таких репетицій може бути більше ніж одна, пише SpaceExplored. Якщо фахівці виявлять відхилення або потребу в додаткових роботах, ракету можуть повернути назад до ангару для доопрацювань. Це стандартна практика для настільки складних систем.



Space Launch System із кораблем Orion на шляху до місяця запуску / Фото NASA/Aubrey Gemignani

Місія Artemis II передбачає приблизно 10-денний політ із обльотом Місяця без посадки. На борту перебуватимуть астронавти Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадський астронавт Джеремі Гансен. Політ має ключове завдання – перевірити всі системи життєзабезпечення та керування корабля у реальних умовах далекого космосу.

Artemis II є логічним продовженням безпілотної Artemis I і прямою підготовкою до Artemis III, де вже планується висадка людей на поверхню Місяця. У ширшому контексті програми Artemis у NASA розглядають Місяць як полігон для технологій і досвіду, необхідних для майбутніх пілотованих експедицій на Марс. Вихід ракети на стартовий майданчик означає, що цей довгий і дорогий шлях поступово переходить від планів до практичної реалізації.



Space Launch System уже на місці й готується до фінальних тестів / Фото Steven Madow/Space Explored