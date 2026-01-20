Что означает выход SLS на стартовую площадку?

Наконец ракета Space Launch System с кораблем Orion заняла позицию на площадке 39B в Космическом центре имени Кеннеди. Перемещение из Монтажно-испытательного корпуса длилось почти 12 часов. За это время гигантская конструкция преодолела около 6,5 километров на специальном гусеничном транспортере, который двигался со скоростью менее чем 1,5 километра в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Этот этап не является формальностью. После выхода из сборного ангара команды останавливали процесс, чтобы точно настроить мост доступа экипажа – конструкцию, через которую астронавты сядут в Orion в день старта. Подобные детали критически важны для пилотируемой миссии, где нет мелочей.



Space Launch System, когда она еще находилась в ангаре, где ее собирали вместе из нескольких частей / Фото NASA/Joel Kowsky

В ближайшее время инженеры начнут подготовку к так называемой "мокрой генеральной репетиции". Это полномасштабная имитация дня запуска: в баки ракеты заправляют криогенные компоненты топлива с температурой в сотни градусов ниже нуля, а команда проходит всю последовательность обратного отсчета без запуска двигателей. Отдельное внимание уделяют безопасному сливу топлива после теста – именно на этом этапе ранее возникали проблемы во время программы Artemis I.

В NASA не исключают, что таких репетиций может быть больше чем одна, пишет SpaceExplored. Если специалисты обнаружат отклонения или потребность в дополнительных работах, ракету могут вернуть обратно в ангар для доработок. Это стандартная практика для столь сложных систем.



Space Launch System с кораблем Orion на пути к месяцу запуска / Фото NASA/Aubrey Gemignani

Миссия Artemis II предусматривает примерно 10-дневный полет с облетом Луны без посадки. На борту будут находиться астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Полет имеет ключевую задачу – проверить все системы жизнеобеспечения и управления корабля в реальных условиях дальнего космоса.

Artemis II является логическим продолжением беспилотной Artemis I и прямой подготовкой к Artemis III, где уже планируется высадка людей на поверхность Луны. В более широком контексте программы Artemis в NASA рассматривают Луну как полигон для технологий и опыта, необходимых для будущих пилотируемых экспедиций на Марс. Выход ракеты на стартовую площадку означает, что этот долгий и дорогой путь постепенно переходит от планов к практической реализации.



Space Launch System уже на месте и готовится к финальным тестам / Фото Steven Madow/Space Explored