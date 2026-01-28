Несмотря на искры и дым, экипаж не пострадал, как сообщает Interesting Engineering. Однако работа важного исследовательского флота оказалась под угрозой и сейчас продолжается расследование причин этой опасной аварии.

Как именно происходила аварийная посадка?

Инцидент произошел во вторник 27 января около 11:25 – 11:30 по местному времени. Во время приближения к взлетно-посадочной полосе экипаж обнаружил серьезную механическую проблему, которая помешала развертыванию стоек шасси.

Пилот продемонстрировал высокое мастерство, удержав контроль над машиной во время касания бетона "брюхом". На видеозаписях очевидцев заметно, как самолет скользит по полосе, оставляя за собой густой дым и снопы искр от трения металла о покрытие.

Что с экипажем?

На борту находилось два человека, которые смогли самостоятельно покинуть кабину с помощью спасателей после полной остановки судна. Никаких травм среди членов экипажа не зафиксировано.

Директор авиации Хьюстона Джим Щесняк отметил для Houston Public Media, что на место происшествия немедленно прибыли подразделения экстренного реагирования, а полосу закрыли для проведения работ по эвакуации поврежденного джета.

Представительница космического агентства Бетани Стивенс официально подтвердила факт поломки и заверила в прозрачности дальнейшего расследования, которое будет проводить NASA совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Представительница космического агентства Бетани Стивенс официально подтвердила факт поломки и заверила в прозрачности дальнейшего расследования.

Что это был за самолет?

Самолеты модели WB-57 имеют долгую историю, берущую начало от военных платформ середины XX века. Благодаря специфической конструкции крыльев эти машины способны подниматься на высоту более 18 километров, что делает их незаменимыми для атмосферных исследований.

С 1972 года NASA использует их для изучения ураганов, сбора проб воздуха и наблюдения за запусками космических кораблей, в частности ракет компании SpaceX.

Пострадавший самолет входил в состав уникального флота из трех единиц, базирующихся в Эллингтоне. Один из этих самолетов был восстановлен с хранения в 2013 году, что позволило агентству использовать все три борта одновременно, как рассказали в ArsTechnica.

Сейчас эксперты не дают прогнозов относительно того, удастся ли восстановить поврежденный аппарат и как долго он будет находиться вне эксплуатации.

Повлияет ли это на космическую программу NASA?

На самом деле да, это может повлиять на запланированные миссии, в частности на запланированную поддержку лунной программы Artemis II. Напомним, что запуск миссии к Луне запланирован на февраль 2026 года. Генеральная репетиция с заправкой ракеты-носителя запланирована на 2 февраля, а окно для запуска открывается с 6 до 8 февраля.