NASA вже збирає ракету для місії Artemis 3, яка злетить у 2027 році

Інженери NASA розпочали процес складання сегментів ракети-носія Space Launch System (SLS), яка запустить місію Artemis 3. Ключовою подією цього тижня стало прибуття нижнього сегмента лівого твердопаливного прискорювача до Будівлі вертикальної збірки (VAB) у Флориді.

Це лише перший із багатьох кроків, що мають завершити підготовку до старту, запланованого на середину або кінець 2027 року. Про це пише видання Space.com.

Чого ми чекаємо від Artemis і як іде підготовка до місії

Два гігантські твердопаливні прискорювачі (SRB) є серцем стартової потужності SLS. Кожен із них має висоту 54 метри. Коли ці двигуни запрацюють на стартовому майданчику, вони створять комбіновану силу тяги у 3 266 тонн. Це забезпечує понад 75 відсотків усієї потужності ракети під час відриву від землі.

Прискорювачі будуть заправлені спеціальною сумішшю з полібутадієну акрилонітрилу, перхлорату амонію та алюмінієвого порошку. Їхня загальна вага сягає 1,45 мільйона кілограмів. Особливість таких двигунів полягає в тому, що після запалювання твердого палива їх неможливо вимкнути до повного вигорання. Без цієї колосальної енергії чотири основні двигуни RS-25 на центральному блоці просто не змогли б відірвати важку конструкцію від поверхні.

Процес підготовки до місії "Артеміда-3" дещо відрізняється від попередніх етапів. Центральний ступінь ракети прибув до центру Кеннеді ще у травні 2026 року, проте на той момент він був без секції двигунів. Після того, як інженери приєднають цей вузол, почнеться тривалий період інтеграції інших компонентів. Хоча графік передбачає певний запас часу, фахівці не поспішають із фінальним стекуванням усіх частин.

Агентство прагне завершити генеральну репетицію заправки ракети (так званий wet dress rehearsal) до кінця цього року,

– заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Місія Artemis 3 стане другою пілотованою місією програми та важливим технологічним містком. Попри те, що екіпаж із чотирьох осіб не здійснюватиме висадку на поверхню Місяця під час цього польоту, вони проведуть близько двох тижнів на низькій навколоземній орбіті. Основне завдання полягає у випробуванні процедур зближення та стикування з прототипами місячних посадкових модулів, які розробляють приватні компанії SpaceX і Blue Origin.

Астронавти спочатку зустрінуться з посадковим апаратом Blue Moon від компанії Blue Origin. Після стикування вони перейдуть у кабіну екіпажу модуля, де зможуть випробувати елементи нових скафандрів для позакорабельної діяльності (EVA), призначених спеціально для роботи на поверхні Місяця.

Наступним етапом стане рандеву з кораблем Starship від SpaceX. Представники компанії Ілона Маска зазначили, що для цієї місії використають версію Starship V3, обладнану стикувальним адаптером. Це найновіша модифікація корабля з підвищеною ефективністю запуску, проте вона ще не матиме повноцінної системи життєзабезпечення, тому астронавти не заходитимуть всередину.

Ця серія складних орбітальних маневрів дозволить NASA впевнитися у надійності апаратних засобів перед наступним кроком. Якщо випробування у 2027 році пройдуть успішно, то перша реальна висадка астронавтів на Місяць у межах програми Artemis відбудеться під час місії Artemis 4, яку попередньо запланували на кінець 2028 року.

Таким чином, поточна збірка ракети у Флориді є фактичним початком практичної реалізації повернення людства на супутник Землі.