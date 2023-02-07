NASA представило процес складання ракет для пілотованої місії до Місяця

Нещодавно NASA оголосило про процес складання компонентів для ракет Space Launch System (SLS), які будуть використані в пілотованих місячних місіях Artemis II, III і IV. Успішний запуск першої ракети сприяв підвищенню довіри інженерів до її систем і довів, що вона може забезпечити безпеку екіпажу.

Ракети SLS, які будуть використані в місіях Artemis II і III, матимуть конфігурацію Block 1 з проміжною кріогенною рушійною установкою (ICPS), яка також була використана в першій місії. Починаючи з Artemis IV, його замінять на Block 1B, який замість ICPS матиме більш потужний розгінний блок (EUS).

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Нові потужні ракети NASA

Головні ступені для ракет збираються компанією Boeing, провідним партнером NASA в цьому проєкті, на її авіаційному заводі в Мічуді, штат Новий Орлеан. Основна ступінь для Artemis II вже перебуває на завершальній стадії складання, незабаром вона буде оснащена чотирма двигунами RS-25 і відправлена до Космічного центру ім. Кеннеді у Флориді. Триває підготовка до складання і оснащення головної ступені для Artemis ІІІ, двигунну секцію якої було доставлено до Центру Кеннеді в грудні минулого року.

NASA працює над складанням ракет SLS

Слід зазначити, що NASA та її партнер Boeing досягають стабільного прогресу у складанні ракет SLS, які відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх місіях Artemis. Успішний запуск першої ракети SLS ще більше зміцнив довіру до її систем і проклав шлях до майбутніх місій на Місяць.