NASA визнало, що Китай може першим доставити зразки з Марсу

NASA оголосило про затримку у програмі повернення зразків з Марсу на Землю, відомій як Mars Sample Return (MSR), яка розпочалася 15 років тому із бюджетом $3 мільярди. Через складність виконання та зростання витрат програма буде переглянута, а її реалізація перенесена на 2031 рік і пізніше. Тим часом Китай планує випередити США у цій сфері, доставивши свої зразки вже у 2031 році.

Перегляд програми MSR

Проблеми у реалізації MSR стали очевидними через три роки після її старту, коли витрати зросли до 8-11 мільярдів доларів, нагадує 24 Канал. У квітні 2024 року NASA визнало, що програма у її початковому вигляді є нереалістичною.

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Агентство оголосило конкурс на кращу комерційну пропозицію, у результаті якого було відібрано два варіанти.

Один передбачає модернізацію чинної програми з коригуванням бюджету до 6,6-7,7 мільярда доларів.

Інший варіант є комерційним, деталі якого не розголошуються, і коштує 5,8-7,1 мільярда доларів.

Вибір між ними буде зроблений у середині 2026 року.

Китай випереджає США

Спочатку Китай планував повернення зразків із Марсу на Землю у 2031 році, але останні дані свідчать про запуск місії у 2028 році. Це дає можливість доставити зразки на Землю ще до 2031 року, тоді як місія NASA може затриматися до 2040 року.

Однак голова NASA Білл Нельсон наголошує, що ці дві місії мають різні цілі. Китай планує здійснити "захоплення і повернення" зразків лише з місця посадки автоматичної станції. Натомість місія NASA прагне надати науковій спільноті більш комплексний погляд на геологію Марсу, повернувши близько 30 зразків, зібраних марсоходом Perseverance під час наукових кампаній.

Технічні деталі місії MSR

План NASA передбачає використання перевіреної технології "повітряного крана" для спуску посадкового апарата із ракетою, яка виведе зразки на орбіту Марсу. Марсохід Perseverance передасть зразки у контейнер за допомогою роботизованої руки. У разі несправності Perseverance зразки, залишені на поверхні у сховищах, залишаться недоступними.

Після упакування ракета з контейнером підніметься на орбіту Марсу, де зустрінеться з орбітальним апаратом Європейського космічного агентства (ESA). Апарат ESA планується до запуску не раніше 2030 року. Посадковий модуль буде оснащений радіоізотопним джерелом живлення, що забезпечить роботу навіть під час пилових бур на Марсі.

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Місія NASA є набагато амбітнішою за китайську, що дозволяє агентству зберегти репутацію, відокремивши свої плани від прямої космічної гонки.