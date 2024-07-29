Колишній науковець NASA збирається довести, що ми живемо у симуляції

Колишній фізик NASA Томас Кемпбелл ініціював новаторський експеримент, щоб визначити, чи є наш всесвіт насправді комп'ютерною симуляцією, черпаючи натхнення з теорій, популяризованих у фільмах на кшталт "Матриці".

Пошуки симульованої реальності

Чи може наше існування обмежуватися симульованою реальністю, а не фізичним всесвітом, у який ми звикли вірити? Цю захоплюючу теорію можна було помітити у блокбастері 1999 року "Матриця", а тепер її спробують перевірити експериментально.

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Кемпбелл розробив серію експериментів, викладених у статті 2017 року в Міжнародному журналі квантових основ, спрямованих на виявлення того, чи наш світ працює, як відеогра. Вчені з Каліфорнійського державного політехнічного університету (CalPoly) розпочали перший з цих експериментів, щоб перевірити провокаційну гіпотезу Кемпбелла.

Щоб підтримати ці зусилля, Кемпбелл заснував некомерційну організацію Центр об'єднання науки і свідомості (CUSAC). Згідно з прес-релізом CUSAC, експерименти, як очікується, "нададуть переконливі наукові докази того, що ми живемо у віртуальній реальності, змодельованій комп'ютером".

Гіпотеза симуляції

Центральне місце в експериментах Кемпбелла займає новий погляд на експеримент з подвійною щілиною – класичну фізичну демонстрацію, яка показує, як світло може поводитися і як хвилі, і як частинки.

Кемпбелл вважає, що якщо усунути спостерігача з цих експериментів, то записана інформація може взагалі ніколи не існувати. Це кидає виклик сучасному поняттю квантової фізики про заплутаність, яке передбачає зв'язок між частинками на відстані.

По суті, теорія Кемпбелла стверджує, що без гравця всесвіту не існує, подібно до відеогри. Це, на його думку, продемонструвало б, що всесвіт є повністю "партисипативним".

Якщо експерименти Кемпбелла доведуть, що людство перебуває у пастці віртуальної реальності, це може докорінно змінити наше розуміння Всесвіту. Кемпбелл вважає, що ці експерименти можуть "кинути виклик традиційному розумінню реальності і розкрити глибокі зв'язки між свідомістю і космосом".

Не зовсім забуте і не таке вже й старе

Гіпотеза симуляції не є новою концепцією. У 2003 році шведський філософ Нік Бостром опублікував статтю під назвою "Чи живете ви в комп'ютерній симуляції?".

Бостром припустив, що якщо людство технологічно розвиватиметься, то врешті-решт ми зможемо створити симуляції наших предків. З часом ці змодельовані істоти могли б створювати власні симуляції, що призвело б до реальності, в якій більшість розумів існують у симуляціях.

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Гіпотеза Кемпбелла відрізняється від "симуляції предків" Бострома, припускаючи, що наша "свідомість не є продуктом симуляції – вона є фундаментальною для реальності".