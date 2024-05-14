Учені виявили серйозну небезпеку в практично кожному автомобілі на планеті

Ми звикли думати, що небезпека автомобілів здебільшого полягає у ймовірності аварій чи загорянні, але дослідження виявило одну дуже неочевидну загрозу, яка присутня в більшості автівок на планеті. Принаймні такого висновку дійшли дослідники з Університету Дьюка.

Прихована загроза

За даними вчених, у 99 відсотках випадків салони машин, вироблених після 2015 року, містять потенційно небезпечні матеріали. Хоча вони краще відповідають стандартам безпеки вогнезахисту, але при цьому їх використання може завдати більше шкоди, ніж користі. Тепер науковці просять переглянути рішення про включення цих матеріалів до виробництва.

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Наше дослідження показало, що матеріали інтер'єру виділяють шкідливі хімічні речовини в повітря салону наших автомобілів. Враховуючи, що середньостатистичний водій проводить в автомобілі близько години щодня, це є значною проблемою для здоров'я населення,

– каже Ребекка Хен, одна з дослідниць, головною спеціалізацією котрої є екологія.

Вони проаналізували 101 автомобіль різних марок.

У 99% випадків в їхньому повітрі виявили речовину TCIPP, антипірен, що також використовується у виробництві меблів та текстилю, і наразі досліджується на предмет його можливого зв'язку з раком.

Також у більшості транспортних засобів виявлено TDCIPP та/або TCEP, які, за іншими дослідженнями, також можуть викликати рак, пошкодження неврологічної та репродуктивної систем.

Схоже, що більшість цих потенційно шкідливих хімічних речовин витікає з автомобільних сидінь та іншої фурнітури в теплу погоду. За даними дослідників, влітку їх концентрація в 2-5 разів вища, ніж узимку. Це особливо сильно впливає на водіїв з довгими поїздками, а також дітей-пасажирів, які вдихають більше повітря, ніж дорослі.

Щодо того, наскільки небезпечними є концентрації цих хімічних речовин у повітрі, відповідь проста — вчені поки що не знають. З огляду на питання безпеки, пов'язані з цими матеріалами, було б краще, якби вони взагалі були відсутні.

Патрік Моррісон з Міжнародної асоціації пожежників каже, що ці антипірени насправді роблять полум'я більш димним і токсичним, і що правила безпеки, які стоять за ними, вперше введені ще у 1970-х роках, а тому повинні бути оновлені якнайшвидше.

Цікаво, що це не перше дослідження, яке б'є на сполох щодо хімічних речовин, на які ми наражаємося щоразу, коли сидимо в автомобілі. Але поки що жодної реакції від виробників на них немає.