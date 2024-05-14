Ученые обнаружили серьезную опасность в практически каждом автомобиле на планете

Мы привыкли думать, что опасность автомобилей в основном заключается в вероятности аварий или возгорании, но исследование выявило одну очень неочевидную угрозу, которая присутствует в большинстве автомобилей на планете. По крайней мере к такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка.

Скрытая угроза

По данным ученых, в 99 процентах случаев салоны машин, произведенных после 2015 года, содержат потенциально опасные материалы. Хотя они лучше соответствуют стандартам безопасности огнезащиты, но при этом их использование может нанести больше вреда, чем пользы. Теперь ученые просят пересмотреть решение о включении этих материалов в производство.

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Наше исследование показало, что материалы интерьера выделяют вредные химические вещества в воздух салона наших автомобилей. Учитывая, что среднестатистический водитель проводит в автомобиле около часа ежедневно, это является значительной проблемой для здоровья населения,

– говорит Ребекка Хен, одна из исследовательниц, главной специализацией которой является экология.

Они проанализировали 101 автомобиль различных марок.

В 99% случаев в их воздухе обнаружили вещество TCIPP, антипирен, что также используется в производстве мебели и текстиля, и сейчас исследуется на предмет его возможной связи с раком.

Также в большинстве транспортных средств обнаружено TDCIPP и/или TCEP, которые, по другим исследованиям, также могут вызвать рак, повреждения неврологической и репродуктивной систем.

Похоже, что большинство этих потенциально вредных химических веществ вытекает из автомобильных сидений и другой фурнитуры в теплую погоду. По данным исследователей, летом их концентрация в 2-5 раз выше, чем зимой. Это особенно сильно влияет на водителей с долгими поездками, а также детей-пассажиров, которые вдыхают больше воздуха, чем взрослые.

Относительно того, насколько опасны концентрации этих химических веществ в воздухе, ответ прост — ученые пока не знают. Учитывая вопросы безопасности, связанные с этими материалами, было бы лучше, если бы они вообще отсутствовали.

Патрик Моррисон из Международной ассоциации пожарных говорит, что эти антипирены на самом деле делают пламя более дымным и токсичным, и что правила безопасности, которые стоят за ними, впервые введены еще в 1970-х годах, а потому должны быть обновлены как можно быстрее.

Интересно, что это не первое исследование, которое бьет тревогу относительно химических веществ, на которые мы подвергаемся каждый раз, когда сидим в автомобиле. Но пока никакой реакции от производителей на них нет.