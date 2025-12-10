Національний роумінг: як користуватися зв'язком, коли не працює ваш оператор і немає мережі

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell запустили національний роумінг ще у березні 2022 року. Він дозволяє абонентам переключатися на мережу інших операторів у разі відсутності сигналу власного. Послуга дає змогу користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом без зміни тарифу. Підключення вимагає лише кількох кроків у налаштуваннях смартфона.

Як налаштувати національний роумінг на телефоні?

Щоб скористатися національним роумінгом, потрібно вручну переключити мобільну мережу на оператора, у якого немає технічних збоїв у вашому регіоні. Процес налаштування відрізняється залежно від операційної системи смартфона, але займає лише кілька хвилин, пише 24 Канал.

Для підключення на Android:

Зайдіть у налаштування й оберіть розділ "Мобільна мережа"/"Підключення"/SIM-карти та мобільні мережі.

Далі все залежить від марки вашого смартфона. Наприклад, у деяких відразу можна натиснути на меню "Оператор". В інших потрібно спочатку вибрати одну з ваших SIM-карт, потім обрати "Мобільні мережі".

На цьому етапі відключіть автоматичний вибір мережі й дочекайтеся, поки смартфон знайде інші мережі довкола вас.

Оберіть потрібну мережу іншого оператора.



Як підключити національний роумінг на Android / Колаж 24 Каналу

Якщо реєстрація не відбулася з першого разу, варто спробувати ще раз або обрати іншого оператора.

На iPhone процедура схожа:

Потрібно відкрити параметри, перейти у розділ "Мобільні дані", потім "Вибір мережі" і вимкнути автоматичний вибір.

Далі вручну оберіть доступну мережу зі списку операторів.

Важливо увімкнути опцію "Передачу даних у роумінгу" на Android або "Роумінг даних" на iOS, щоб працював мобільний інтернет, оскільки за замовчуванням налаштування можуть блокувати інтернет у роумінгу.

Абоненти lifecell мають перевагу, оскільки для них національний роумінг працює автоматично без необхідності ручного налаштування. Втім, якщо підключення не відбувається з тих чи інших причин, завжди можна налаштувати вручну.

У національному роумінгу доступні голосові дзвінки, відправлення SMS, а також використання мобільного інтернету. Проте швидкість інтернету може бути обмежена. Її буде достатньо для обміну повідомленнями в месенджерах та пошуку інформації, але може бути недостатньо для більш вимогливих речей, таких як перегляд відео.

Також зберігається можливість дзвонити на короткі номери екстрених служб 101, 102, 103, 104 та інші.

Чи потрібно за це платити?