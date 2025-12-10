Национальный роуминг: как пользоваться связью, когда не работает ваш оператор и нет сети

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell запустили национальный роуминг еще в марте 2022 года. Он позволяет абонентам переключаться на сеть других операторов в случае отсутствия сигнала собственного. Услуга позволяет пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом без изменения тарифа. Подключение требует всего нескольких шагов в настройках смартфона.

Как настроить национальный роуминг на телефоне?

Чтобы воспользоваться национальным роумингом, нужно вручную переключить мобильную сеть на оператора, у которого нет технических сбоев в вашем регионе. Процесс настройки отличается в зависимости от операционной системы смартфона, но занимает всего несколько минут, пишет 24 Канал.

Для подключения на Android:

Зайдите в настройки и выберите раздел "Мобильная сеть"/"Подключение"/SIM-карты и мобильные сети.

Далее все зависит от марки вашего смартфона. Например, в некоторых сразу можно нажать на меню "Оператор". В других нужно сначала выбрать одну из ваших SIM-карт, затем выбрать "Мобильные сети".

На этом этапе отключите автоматический выбор сети и дождитесь, пока смартфон найдет другие сети вокруг вас.

Выберите нужную сеть другого оператора.



Как подключить национальный роуминг на Android / Колаж 24 Канала

Если регистрация не состоялась с первого раза, стоит попробовать еще раз или выбрать другого оператора.

На iPhone процедура похожа:

Нужно открыть параметры, перейти в раздел "Мобильные данные", затем "Выбор сети" и выключить автоматический выбор.

Далее вручную выберите доступную сеть из списка операторов.

Важно включить опцию "Передачу данных в роуминге" на Android или "Роуминг данных" на iOS, чтобы работал мобильный интернет, поскольку по умолчанию настройки могут блокировать интернет в роуминге.

Абоненты lifecell имеют преимущество, поскольку для них национальный роуминг работает автоматически без необходимости ручной настройки. Впрочем, если подключение не происходит по тем или иным причинам, всегда можно настроить вручную.

В национальном роуминге доступны голосовые звонки, отправка SMS, а также использование мобильного интернета. Однако скорость интернета может быть ограничена. Ее будет достаточно для обмена сообщениями в мессенджерах и поиска информации, но может быть недостаточно для более требовательных вещей, таких как просмотр видео.

Также сохраняется возможность звонить на короткие номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 и другие.

Нужно ли за это платить?