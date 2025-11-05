Всередині антарктичного льоду знайшли замкнене повітря, яке пробуло там 6 мільйонів років

Американські вчені дістали з крижаних надр Антарктиди найдавніший лід, який коли-небудь добувало людство. Його вік оцінюється в 6 мільйонів років. Цей крижаний керн містить бульбашки стародавнього повітря й може надати нам безпрецедентну можливість зазирнути в кліматичне минуле Землі та зрозуміти процеси, що відбувалися на планеті в той час.

Що приховує стародавня крига?

Міжнародна команда дослідників з Центру дослідження найдавнішого льоду (COLDEX) виявила рекордний зразок льоду в регіоні Аллан-Гіллз у Східній Антарктиді. Ця знахідка більш ніж удвічі перевищує вік попереднього найстарішого зразка, якому було близько 2,7 мільйона років. Лід та бульбашки повітря, що застигли в ньому, датуються епохою міоцену, який тривав від 23 до 5,3 мільйона років тому. Цей був період, коли клімат на Землі був значно теплішим, а рівень моря вищим, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Щоб отримати зразки, вчені бурили крижаний щит на глибину від 100 до 200 метрів на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. Вік льоду визначили за допомогою аналізу радіоактивного розпаду ізотопів аргону, що містилися в бульбашках повітря.

Як зазначають дослідники, крижані керни є своєрідними машинами часу, які дозволяють зазирнути в минуле нашої планети, а ця знахідка допомагає зайти в цьому набагато далі, ніж уявлялося можливим.​

Аналіз ізотопів кисню у кризі дозволив ученим встановити, що за останні 6 мільйонів років регіон Аллан-Гіллз зазнав поступового охолодження приблизно на 12 градусів Цельсія, йдеться в дослідженні, опублікованому на сторінках PNAS. Цей крижаний керн є "несуцільним", тобто він був взятий з льоду, який дуже повільно зміщувався через рух льодовиків, що виштовхнуло давніші нижні шари ближче до поверхні. Саме тому для його видобутку знадобилося відносно неглибоке буріння.



Цей лід замерз 6 мільйонів років тому / Фото COLDEX

Водночас поверхневий новий лід є майже статичним, забезпечуючи збереження стародавнього льоду внизу. Це створює унікальні умови в Аллан-Гіллз, до яких додаються особливості гірського рельєфу, сильні вітри, що здувають свіжий сніг і сильний холод, які й зупинили рух криги, перетворивши цю місцевість на ідеальне місце для пошуку стародавніх зразків.​

Для чого нам це потрібно?

Хоча за останні тисячоліття Антарктида та Земля в цілому стабільно охолоджувалися, зараз людство стрімко підвищує глобальну температуру через викиди парникових газів. Вивчення давніх крижаних кернів допоможе розшифрувати рівні парникових газів у минулому, зрозуміти природні рушійні сили зміни клімату в історії Землі й побачити, якими будуть наслідки глобального потепління.

Вчені планують продовжити дослідження в цьому регіоні між 2026 і 2031 роками, щоб спробувати знайти ще давніші записи, заявили автори на сайті Університету штату Орегон.