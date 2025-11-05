Внутри антарктического льда нашли замкнутый воздух, который пробыл там 6 миллионов лет

Американские ученые достали из ледяных недр Антарктиды самый древний лед, который когда-либо добывало человечество. Его возраст оценивается в 6 миллионов лет. Этот ледяной керн содержит пузырьки древнего воздуха и может предоставить нам беспрецедентную возможность заглянуть в климатическое прошлое Земли и понять процессы, происходившие на планете в то время.

Что скрывает древний лед?

Международная команда исследователей из Центра исследования древнейшего льда (COLDEX) обнаружила рекордный образец льда в регионе Аллан-Гиллз в Восточной Антарктиде. Эта находка более чем вдвое превышает возраст предыдущего старейшего образца, которому было около 2,7 миллиона лет. Лед и пузырьки воздуха, застывшие в нем, датируются эпохой миоцена, который длился от 23 до 5,3 миллиона лет назад. Это был период, когда климат на Земле был значительно теплее, а уровень моря выше, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Чтобы получить образцы, ученые бурили ледяной щит на глубину от 100 до 200 метров на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Возраст льда определили с помощью анализа радиоактивного распада изотопов аргона, содержавшихся в пузырьках воздуха.

Как отмечают исследователи, ледяные керны являются своеобразными машинами времени, которые позволяют заглянуть в прошлое нашей планеты, а эта находка помогает зайти в этом гораздо дальше, чем представлялось возможным.

Анализ изотопов кислорода в кризисе позволил ученым установить, что за последние 6 миллионов лет регион Аллан-Гиллз претерпел постепенное охлаждение примерно на 12 градусов Цельсия, говорится в исследовании, опубликованном на страницах PNAS. Этот ледяной керн является "несплошным", то есть он был взят изо льда, который очень медленно смещался из-за движения ледников, что вытолкнуло более древние нижние слои ближе к поверхности. Именно поэтому для его добычи понадобилось относительно неглубокое бурение.



Этот лед замерз 6 миллионов лет назад / Фото COLDEX

В то же время поверхностный новый лед является почти статичным, обеспечивая сохранение древнего льда внизу. Это создает уникальные условия в Аллан-Хиллз, к которым добавляются особенности горного рельефа, сильные ветры, что сдувают свежий снег и сильный холод, которые и остановили движение льда, превратив эту местность в идеальное место для поиска древних образцов.

Для чего нам это нужно?

Хотя за последние тысячелетия Антарктида и Земля в целом стабильно охлаждались, сейчас человечество стремительно повышает глобальную температуру из-за выбросов парниковых газов. Изучение древних ледяных кернов поможет расшифровать уровни парниковых газов в прошлом, понять природные движущие силы изменения климата в истории Земли и увидеть, какими будут последствия глобального потепления.

Ученые планируют продолжить исследования в этом регионе между 2026 и 2031 годами, чтобы попытаться найти еще более древние записи, заявили авторы на сайте Университета штата Орегон.