Науковці розкопали найстаріший скам'янілий ліс, який демонструє первісні ландшафти Землі

Вчені з Кембриджського та Кардіффського університетів зробили революційне відкриття – розкопали скам'янілі рештки, як вважають, найстарішого у світі лісу, вік якого сягає 390 мільйонів років.

Знайдені вздовж пісковикових скель на південному заході Англії, ці скам'янілості відкривають рідкісне вікно в Девонський період – час, коли з'явилися перші наземні тварини, а рослини почали розмножуватися насінням.

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Прото-дерева

Стародавній ліс складався з дерев каламофітонів, які нагадували гігантські 13-футові будяки з порожнистими багатопаростковими стовбурами. Ці своєрідні структури росли, поки не розпадалися на частини, що інтригувало дослідників і суттєво відрізняло їх від сучасних лісів.



Скам'янілості найдревніших лісів планети / Фото CAMBRIDGE

Щільне розташування цих дерев залишило значний слід на ландшафті. Без підліску чи трави опале гілля з каламофітону сприяло накопиченню осаду, впливаючи на течію давніх річок та змінюючи взаємодію між водою та сушею.

Це був досить дивний ліс – не схожий на жоден ліс, який можна побачити сьогодні. Там не було жодного підліску, про який можна було б говорити, і трава ще не з'явилася, але було багато гілок, скинутих цими щільно упакованими деревами, що мало великий вплив на ландшафт,

– сказав професор Кембриджського університету з наук про Землю і перший автор статті Ніл Девіс.

Вікно у Девонський період

Це відкриття не лише проливає світло на характеристики найдавніших лісів, але й на їхню роль у формуванні геологічної та екологічної історії Землі. Оскільки Девонський період був ключовим для життя на Землі, розуміння цих лісів допомагає нам осягнути фундаментальні зміни, що відбулися в цю епоху.