Яким кабелем безпечніше заряджати iPhone – поради від Apple

Щоб кабель для iPhone служив довго і не шкодив смартфону, важливо враховувати тип роз’єму, матеріали, сертифікацію та особливості конструкції. Сучасні моделі суттєво відрізняються за можливостями, швидкістю заряджання й міцністю, тож правильний вибір напряму впливає на комфорт щоденного використання.

Перед тим як обирати кабель, потрібно визначити, який роз'єм підтримує ваш iPhone. Більшість моделей використовує Lightning, але у серії iPhone 15 Apple перейшла на USB-C. У старіших смартфонів на кшталт iPhone 4S був 30-контактний роз'єм. Різниця між кабелями може стосуватися не лише роз'ємів, а й довжини, товщини та матеріалів. Наприклад, товстіші дроти часто забезпечують швидше заряджання, але вони менш гнучкі. Плетені нейлонові кабелі краще переносять вигини та механічне навантаження, а короткі – зручніші для перенесення. Про це розповідає 24 Канал.

Що важливо знати перед покупкою?

Якість виробу відіграє ключову роль у безпеці заряджання. Ненадійні аксесуари можуть перегріватися, працювати нестабільно або навіть пошкодити смартфон. Тому варто обирати MFi-сертифіковані моделі – вони виготовлені за стандартами Apple і гарантують стабільність роботи.

На що звернути увагу під час вибору кабелю?

Сайт Apple пише про декілька факторів. Насамперед це матеріали. Нейлон, арamid (кевлар) та інші міцні волокна підвищують стійкість до розтягування, скручування й зношування.

Товщина дротів. Впливає на швидкість заряджання та гнучкість. Якщо пріоритет – потужність, товстіші дроти стануть перевагою.

Довжина. Довгі кабелі дають більше свободи, але займають більше місця й можуть швидше пошкоджуватися. Короткі – компактні та зручні в поїздках.

Сертифікація MFi. Це гарантія того, що аксесуар відповідає вимогам Apple.

Додаткові функції. На ринку є магнітні кабелі, моделі з LED-індикатором чи посиленими конекторами.

Бренди. Надійні виробники – Baseus, Joyroom, Acefast, Ringke – пропонують кращу збірку та матеріали.

Які бувають типи кабелів для iPhone?

USB-C – Lightning

Підходить для новіших моделей та забезпечує швидке заряджання і високу швидкість передачі даних.

Переваги: швидкість, сумісність із сучасними пристроями.

Недоліки: вища ціна, несумісність зі старими зарядними блоками USB-A.

USB-A – Lightning

Класика для старіших iPhone і більшості блоків живлення попередніх років.

Плюси: доступна ціна, широка сумісність.

Мінуси: повільніше заряджання та передача даних, проблеми з новими MacBook.

3,5 мм mini-jack – Lightning

Кабель для під'єднання навушників та аудіотехніки зі старим роз'ємом.

Переваги: проста робота, універсальність.

Недоліки: не дає можливості заряджати пристрій одночасно без перехідників.

Як подовжити строк служби кабелю?

Як пише Apple у себе на сайті, уникайте різких згинів поблизу конекторів, не зберігайте кабель у натягнутому стані та не обмотуйте його надто щільно. Від'єднуйте акуратно, не тягніть за дріт, і не допускайте контакту з вологою чи високою температурою.

Дешеві моделі швидше ламаються, не мають MFi-сертифікації та можуть працювати нестабільно. Хоча вибір великий, економія часто обертається частими замінами. Якісні, сертифіковані кабелі служать довше та в перспективі обходяться дешевше.

У тренді – посилені кабелі з нейлону або кевлару, магнітні моделі з легким від'єднанням, а також кабелі з індикаторами заряду. Такі рішення роблять користування зручнішим і продовжують строк служби роз'ємів смартфона.