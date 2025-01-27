5 головних причин перейти з Samsung Galaxy S24 Ultra на новий Galaxy S25 Ultra

Презентація Samsung Unpacked 2025 пройшла 22 січня, відкривши нам лінійку нових смартфонів, а також анонсувавши кілька інших пристроїв. Хоча Galaxy S25 не стали кардинальним оновленням, нова серія принесла кілька дуже важливих і відчутних змін, на які точно варто звернути увагу й, можливо, навіть змінити свій старий флагман на новий, навіть якщо ви купили його лише торік.

Цього року апаратних змін не так багато, особливо в області камер двох дешевших пристроїв, оскільки компанія зробила більший акцент на нових функціях штучного інтелекту, ніж на залізі. Але для забезпечення роботи ШІ виробник збільшив обсяг оперативної пам'яті до 12 гігабайтів на всіх трьох моделях (торік стільки мав лише флагман S24 Ultra, а інші версії – по 8 гігабайтів), а також встановив однаковий для всіх процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, пише 24 Канал.

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Galaxy S25 Ultra – найкращий смартфон Samsung

Ось перелік головних оновлень, які дозволять встигати за стрімким ринком штучного інтелекту:

Краща продуктивність зі Snapdragon 8 Elite . Новий процесор, який є центром усього пристрою, забезпечує кращу продуктивність завдяки здатності працювати в багатозадачному режимі. Він має кращі здібності в обробці запитів ШІ на пристрої, а також покращує зв'язок, подовжує час автономної роботи та забезпечує кращу фотозйомку завдяки обробці зображень у реальному часі.

. Новий процесор, який є центром усього пристрою, забезпечує кращу продуктивність завдяки здатності працювати в багатозадачному режимі. Він має кращі здібності в обробці запитів ШІ на пристрої, а також покращує зв'язок, подовжує час автономної роботи та забезпечує кращу фотозйомку завдяки обробці зображень у реальному часі. Покращений дисплей . Дисплей Galaxy S25 Ultra значно кращий, ніж у попереднього покоління. Смартфон постачається з екранною панеллю LTPO AMOLED 2X, яка пропонує кращі візуальні характеристики, особливо в поєднанні з новим рушієм обробки зображень. Дисплей значно покращує деталізацію і забезпечує більш плавні переходи. Хоча ця особливість не була підкреслена компанією, Samsung використовує перше в індустрії захисне скло Corning Gorilla Armor 2, яке забезпечує кращу довговічність і навіть зменшує відблиски при яскравому освітленні.

. Дисплей Galaxy S25 Ultra значно кращий, ніж у попереднього покоління. Смартфон постачається з екранною панеллю LTPO AMOLED 2X, яка пропонує кращі візуальні характеристики, особливо в поєднанні з новим рушієм обробки зображень. Дисплей значно покращує деталізацію і забезпечує більш плавні переходи. Хоча ця особливість не була підкреслена компанією, Samsung використовує перше в індустрії захисне скло Corning Gorilla Armor 2, яке забезпечує кращу довговічність і навіть зменшує відблиски при яскравому освітленні. Єдина камера, що отримала оновлення . Надширококутний об'єктив камери Galaxy S25 Ultra отримав значне оновлення, перейшовши з 12 мегапікселів на 50 мегапікселів. Завдяки цій зміні з'явилася більша універсальність, оскільки роздільна здатність стала вищою, а зображення — чіткішими та різкішими. Також з'явилася функція LOG, яка забезпечує кращу корекцію кольору для відео і є дуже корисною для творців контенту, оскільки вони мають більше контролю над записом.

. Надширококутний об'єктив камери Galaxy S25 Ultra отримав значне оновлення, перейшовши з 12 мегапікселів на 50 мегапікселів. Завдяки цій зміні з'явилася більша універсальність, оскільки роздільна здатність стала вищою, а зображення — чіткішими та різкішими. Також з'явилася функція LOG, яка забезпечує кращу корекцію кольору для відео і є дуже корисною для творців контенту, оскільки вони мають більше контролю над записом. Ще більше штучного інтелекту . Цього року Samsung приділяє ще більше уваги вдосконаленню ШІ в смартфонах, додаючи низку чудових функцій. Це як повністю окремі можливості, так і нові опції для камери. Now Brief використовує ШІ для надання короткого огляду дня, погоди або цілей щодо здоров'я. Панель "Зараз" також є чудовим доповненням, оскільки вона пропонує інсайти на основі ШІ та діє як динамічний інструмент, здатний передбачати ваші потреби в реальному часі. До перекладу в режимі реального часу також додано підтримку 20 мов. Galaxy S25 також має низку взаємопов'язаних функцій, які в цілому підпадають під концепцію, яку Samsung називає агентами штучного інтелекту. Ці агенти працюють на основі мультимодальних моделей машинного навчання, що означає, що вони можуть аналізувати зображення, відео, аудіо та текст. Найцікавіший з нових агентів називається AI Select. Він заснований на інструменті Smart Select, який був у попередніх моделях Galaxy. При виклику AI Select сканує екран і пропонує дії на основі побаченого. В цілому ідея агентів полягає в тому, щоб спростити дії, які раніше могли вимагати декількох додатків і кроків.

. Цього року Samsung приділяє ще більше уваги вдосконаленню ШІ в смартфонах, додаючи низку чудових функцій. Це як повністю окремі можливості, так і нові опції для камери. Now Brief використовує ШІ для надання короткого огляду дня, погоди або цілей щодо здоров'я. Панель "Зараз" також є чудовим доповненням, оскільки вона пропонує інсайти на основі ШІ та діє як динамічний інструмент, здатний передбачати ваші потреби в реальному часі. До перекладу в режимі реального часу також додано підтримку 20 мов. Galaxy S25 також має низку взаємопов'язаних функцій, які в цілому підпадають під концепцію, яку Samsung називає агентами штучного інтелекту. Ці агенти працюють на основі мультимодальних моделей машинного навчання, що означає, що вони можуть аналізувати зображення, відео, аудіо та текст. Найцікавіший з нових агентів називається AI Select. Він заснований на інструменті Smart Select, який був у попередніх моделях Galaxy. При виклику AI Select сканує екран і пропонує дії на основі побаченого. В цілому ідея агентів полягає в тому, щоб спростити дії, які раніше могли вимагати декількох додатків і кроків. Новий дизайн. Флагмани Samsung завжди намагалися відрізнятися формою своїх граней від інших смартфонів компанії. Не всім подобалося це рішення, яке диктувало форму екрана з гострими кутами, хоча це насправді лише питання смаку. Іноді в мережі можна було зустріти повідомлення про те, що нижня грань занадто сильно врізається в руку, якщо користуватися пристроєм без чохла. У нових флагманах кути екрана скруглені завдяки, що компанія вигнула кути самого корпусу. Це, на наш особистий погляд, виглядає більш привітно й сучасно.



Galaxy S24 Ultra зображено ліворуч, а Galaxy S25 Ultra – праворуч / Колаж 24 Каналу