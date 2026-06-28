Експерти визначили трійку найкращих смартфонів Samsung 2026 року. До списку лідерів увійшли інноваційний складаний Z Fold 7, безкомпромісний камерофон S26 Ultra та витривалий S25 Plus.

Еволюція флагманів: найкращі смартфони Samsung Galaxy 2026 року, на які варто звернути увагу

Який смартфон Samsung вибрати у 2026 році? Експерти авторитетного видання TechRadar протестували свіжу лінійку корейського гіганта та визначили трійку абсолютних лідерів. До топу потрапили пристрої під абсолютно різні потреби: від ультимативної багатозадачності до рекордної автономності.

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Який гнучкий смартфон став найкращим? Samsung Galaxy Z Fold 7

Новий Samsung Galaxy Z Fold 7 став неймовірно тонким та легким. Це найдорожчий складаний пристрій у лінійці за 2000 доларів, але він пропонує формат «два в одному»: повноцінний флагман та великий 8-дюймовий планшет.

Під капотом працює надпотужний чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Він відповідає за швидкість роботи, складну графіку та штучний інтелект. Завдяки йому Z Fold 7 став першим Android-смартфоном, який обійшов iPhone за багатоядерною продуктивністю в тестах TechRadar.

Корпус виготовили з преміальних матеріалів, покращили шарнір та майже прибрали складку на екрані. Зовнішній дисплей на 6,5 дюйма тепер відчувається як звичайний телефон. Щоправда, заради тонкості довелося прибрати підтримку стилуса S Pen, а фронтальна камера на 10 Мп отримала помітний виріз.

Основна камера на 200 Мп дозволяє кадрувати знімки без втрати якості. Замість 5-кратного зуму тут встановили 3-кратний телеоб'єктив. Батарея на 4400 мА·год тримає від 12 до 18 годин, а швидка зарядка відновлює 50% енергії за пів години.

Який камерофон вибрати? Безкомпромісний Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra утримує звання найкращого Android-смартфона для фото та роботи. Цього разу компанія заокруглила кути для кращої ергономіки та замінила титан на міцний і легкий алюмінієвий сплав Armor Aluminum. Фірмовий стилус S Pen залишився на місці.

Екран – розкішна 6,9-дюймова панель Dynamic AMOLED 2X (1–120 Гц). Головна фішка – технологія Privacy Display, яка вибірково вимикає пікселі, щоб сторонні люди не бачили, що відбувається на вашому екрані.

Камери стали ще кращими: 200-мегапіксельний основний сенсор та 5-кратний телеоб'єктив отримали ширшу діафрагму для нічної зйомки. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite та 16 ГБ оперативної пам’яті, S26 Ultra набрав у Geekbench 6.5 вражаючі 3766 балів в одноядерному та 11537 у багатоядерному тестах, обійшовши головного конкурента – iPhone 17 Pro Max (3871 та 9829 балів відповідно).

Батарея забезпечує понад 16 годин автономної роботи, а зарядити її на 77% можна всього за 30 хвилин.

Важливо! Смартфони Samsung пропонують набагато глибшу інтеграцію з побутовою технікою та ноутбуками бренду через SmartThings, ніж конкуренти. Фірмова оболонка One UI дає максимум можливостей для кастомізації, хоча її головний суперник Google Pixel 10 Pro на базі Tensor G5 приваблює чистим інтерфейсом без зайвого софту.

У сегменті великих флагманів головним суперником S26 Ultra залишається iPhone 17 Pro Max із 6,9-дюймовим екраном та чіпом A19 Pro. Серед інших альтернатив виділяється OnePlus 15 із рекордною батареєю на 7300 мА·год та екраном 165 Гц. До речі, за даними бенчмарку AnTuTu, абсолютна більшість найпотужніших Android-смартфонів у 2026 році працюють на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У кого найкраща батарея? Збалансований Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus пропонує флагманські можливості без переплати за версію Ultra. Хоча тут немає титану чи сплаву Armor Aluminum, смартфон виглядає преміально та стильно.

Його дисплей навіть чіткіший, ніж у Ultra-версії, завдяки високій щільності пікселів. Камера отримала 3-кратний оптичний зум, чудовий «ширик» та розумні алгоритми штучного інтелекту.

За продуктивність відповідає той самий Snapdragon 8 Elite, який у тестах обходить Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max. Проте головна фішка моделі – автономність. Смартфон працює довше за більшість конкурентів на ринку та підтримує зворотну бездротову зарядку для навушників чи годинника.

Які ще моделі Samsung варті уваги у 2026 році?

Якщо флагмани здаються занадто дорогими, у лінійці Samsung 2026 року є чудові доступні альтернативи:

Samsung Galaxy A07: найдешевший варіант із екраном 6,7 дюйма (90 Гц), процесором Helio G99 та батареєю 5000 мА·год. Головний бонус – 6 років оновлень Android. Ціна: від 4 899 грн. Також у цьому сегменті є модель Galaxy A17 , яка отримуватиме оновлення аж до 2032 року.

найдешевший варіант із екраном 6,7 дюйма (90 Гц), процесором Helio G99 та батареєю 5000 мА·год. Головний бонус – 6 років оновлень Android. Ціна: від 4 899 грн. Також у цьому сегменті є модель , яка отримуватиме оновлення аж до 2032 року. Samsung Galaxy A26: бюджетний хіт із Super AMOLED екраном (120 Гц), чіпом Exynos 1380, захистом IP67 та камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Ціна: від 9 899 грн.

бюджетний хіт із Super AMOLED екраном (120 Гц), чіпом Exynos 1380, захистом IP67 та камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Ціна: від 9 899 грн. Samsung Galaxy A37: міцний середній клас із яскравим екраном (1900 ніт), процесором Exynos 1480, захистом IP68 та швидкою зарядкою 45 Вт. Ціна: від 17 099 грн.

міцний середній клас із яскравим екраном (1900 ніт), процесором Exynos 1480, захистом IP68 та швидкою зарядкою 45 Вт. Ціна: від 17 099 грн. Samsung Galaxy S25 FE: субфлагман із LTPO-дисплеєм, процесором Exynos 2400, 3-кратним зумом, підтримкою бездротової зарядки, режимом DeX та 7 роками оновлень. Ціна: від 27 999 грн.

субфлагман із LTPO-дисплеєм, процесором Exynos 2400, 3-кратним зумом, підтримкою бездротової зарядки, режимом DeX та 7 роками оновлень. Ціна: від 27 999 грн. Samsung Galaxy S26: компактний флагман із 6,3-дюймовим екраном (2600 ніт), топовим Exynos 2600, 12 ГБ оперативки та камерами професійного рівня. Ціна: від 45 999 грн.

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