У Румунії знайшли перші докази використання кістяних знарядь неандертальцями

У печері в Карпатах археологи виявили десятки кісток зі слідами обробки та використання. Знахідка заповнює важливу прогалину в історії неандертальців і змушує по-новому оцінити їхні технологічні навички.

Дослідники виявили перші переконливі докази використання кістяних знарядь неандертальцями на території сучасної Румунії. Знахідку зробили в печері Abri 122/1200, розташованій у глибокій ущелині Виргіш у Карпатах. Про це пише Phys.

Що приховували тисячі дрібних кісток?

Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Quaternary Science. Вони показують, що неандертальці, які жили в цьому місці в період приблизно від 230 000 до 60 000 років тому, використовували не лише каміння, а й кістки для виготовлення простих інструментів.

Це важливе відкриття для археології регіону. Сліди використання кістяних знарядь неандертальцями знаходили на величезній території – від Алтайських гір до атлантичного узбережжя Європи. Однак Карпатський регіон довгий час залишався своєрідною білою плямою на цій карті.

Тепер дослідники вважають, що проблема могла бути не у відсутності таких знарядь, а в тому, що їх просто не помічали. "Я не хочу надмірно критикувати методи, які археологи використовували в минулому, – сказав Стефан Васіле, викладач Бухарестського університету. – Але часто знаходили лише більші або більш повні кістки".

Невеликі уламки могли залишатися поза увагою під час розкопок. Водночас саме на них нерідко зберігаються характерні сліди використання.

Як дослідники визначили призначення кісток?

Abri 122/1200 – печера середнього палеоліту, яку люди заселяли протягом дуже тривалого періоду. Під час розкопок тут уже знаходили кам'яні знаряддя, а також докази полювання на великих тварин, серед яких були шерстисті носороги та бізони.

Зокрема, археологи досліджували матеріали, отримані під час розкопок 2014 року, які проводили Маріан Косак і Георге Муреторяну з Валя-Університету в Тирговіште.

Попри багаторічні дослідження печери, раніше там не знаходили знарядь, які можна було б однозначно пов'язати з використанням кісток неандертальцями. Загалом вони проаналізували понад 10 000 кісток. Дослідники шукали під мікроскопом характерні ознаки механічного впливу – дрібні подряпини, заокруглені краї, потертості та блискучі відполіровані ділянки.

Такі сліди можуть свідчити про те, що кістку використовували як інструмент для роботи з іншим матеріалом.

Щоб переконатися в правильності інтерпретації, науковці створили власні кістяні знаряддя. Вони відтворювали передбачувані дії неандертальців, після чого вивчали сліди, які залишилися на сучасних експериментальних інструментах.

Порівняння дозволило відрізнити природні пошкодження кісток від слідів, які могли виникнути внаслідок цілеспрямованого використання.

Для чого неандертальці використовували кістяні інструменти?

Із понад 10 000 досліджених фрагментів 83 кістки мали однозначні ознаки впливу людини.

Дослідники розподілили їх за функціями. Частина знарядь використовувалася для заточування кам'яних інструментів, інші могли застосовуватися під час обробки шкіри або рослин.

Ще одна категорія мала клиноподібну форму. Такі інструменти могли використовуватися для розколювання або розділення матеріалів.

Деякі знаряддя поєднували кілька функцій. Крім того, археологи знайшли два фрагменти, які, судячи зі слідів ударів, використовували як своєрідні молотки.

На окремих кістках дослідники зафіксували порізи, сліди ударів та потерті краї. Поєднання цих ознак дозволяє говорити не просто про випадкове пошкодження кісток, а про їхнє практичне використання.

Знахідка також дає уявлення про характер технологій неандертальців. Судячи з усього, вони не завжди виготовляли спеціальні інструменти заздалегідь. Часто використовували доступний матеріал тоді, коли виникала конкретна потреба. У дослідженні такі знаряддя називають ситуативними. Неандерталець міг взяти відповідний уламок кістки, використати його для певної роботи, а після цього просто залишити.

Така поведінка свідчить про практичний підхід до виготовлення інструментів – важливим було швидко отримати потрібний результат, а не створити складний предмет, який можна було б використовувати багато разів.

Для археологів це також означає, що подібні знаряддя значно легше пропустити під час розкопок, особливо якщо увага зосереджена на великих і добре збережених артефактах.

Неандертальці могли бути винахідливішими, ніж вважалося

Стефан Васіле вважає, що знайдені інструменти є ще одним аргументом на користь складнішої поведінки неандертальців.

"Використання неандертальцями кістяних знарядь, зокрема невеликих, для виконання ширшого спектра дій є доказом їхньої винахідливості та винахідництва, а також складності процесів мислення неандертальців, у яку багатьом людям досі важко повірити", – зазначив дослідник.

Тривалий час неандертальців сприймали як менш розвинених у порівнянні з сучасними людьми. Однак археологічні відкриття останніх десятиліть поступово змінюють цю картину.

Використання кісток як інструментів саме по собі не є абсолютно новим відкриттям для науки. Подібні артефакти вже знаходили в різних частинах ареалу проживання неандертальців. Важливість румунської знахідки полягає в тому, що вона заповнює регіональну прогалину та демонструє поширення цієї технологічної практики в Карпатах. Васіле описав такі відкриття як частину значно довшої історії еволюції людини, процитувавши письменника Террі Пратчетта та його образ моменту "де падаючий ангел зустрічається з мавпою, що піднімається".

Чи знайдуть у печері самих неандертальців?

Наступною великою метою дослідників є пошук неандертальських останків.

Попри багаторічні розкопки в Abri 122/1200, людських решток, які можна було б безпосередньо пов'язати з неандертальцями, досі не знайшли.

Тепер команда планує шукати не лише кістки, а й генетичні сліди давніх людей. Дослідники аналізують ґрунт у печері на наявність ДНК неандертальців, а знайдені кісткові фрагменти відправляють на додаткові дослідження. Завдання непросте, оскільки матеріалу надзвичайно багато, а потрібна знахідка може бути дуже маленькою.

"З такою кількістю фрагментів це схоже на пошук голки в копиці сіна", – визнав Васіле.

Проте дослідники сподіваються, що подальший аналіз зрештою дозволить знайти безпосередні докази присутності неандертальців у печері. Якщо їм вдасться виявити їхні рештки або ДНК, це дасть змогу пов'язати знайдені інструменти вже не лише з археологічним контекстом, а безпосередньо з їхніми творцями.

Дослідження опубліковане в Journal of Quaternary Science. Воно стало першим підтвердженням використання неандертальцями кістяних знарядь на території сучасної Румунії та водночас показало, наскільки багато інформації про технології давніх людей може приховуватися серед найменших фрагментів археологічних знахідок.