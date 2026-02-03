П'ять мінусів OLED-телевізорів, про які варто знати

OLED-телевізори вважають еталоном якості зображення завдяки глибокому чорному кольору та високому контрасту. Втім, навіть за високу ціну ця технологія має низку обмежень, які можуть стати вирішальними під час вибору нового телевізора.

Перед купівлею OLED-телевізора варто дивитися не лише на характеристики зображення. Тривалість служби, умови експлуатації, сценарії використання та витрати у довгостроковій перспективі можуть виявитися не менш важливими за контраст і чорний колір. Саме тут у OLED з'являються нюанси, про які часто згадують уже після покупки. Про це пише BGR.

Чому OLED-телевізори служать менше за інші типи екранів?

Від сучасного телевізора зазвичай очікують щонайменше десять років стабільної роботи, але OLED-моделі не завжди відповідають цій планці. Через особливості технології вони чутливі до тепла, вологості та інтенсивності використання. За сприятливих умов OLED-екран може працювати від чотирьох до десяти років, однак при активній експлуатації ознаки зносу з'являються значно раніше.

Чому проблема вигоряння досі актуальна? Вигоряння пікселів давно стало однією з найвідоміших проблем OLED. Воно виникає через нерівномірне старіння органічних діодів, які працюють незалежно один від одного. Статичні елементи на кшталт новинних рядків чи спортивних табло навантажують одні й ті самі пікселі, що з часом призводить до їх деградації. Хоча сучасні моделі використовують технології на зразок оновлення пікселів, ризик вигоряння залишається.

Чому текст може виглядати гірше, ніж очікується? Попри високу якість зображення, OLED-телевізори не завжди добре справляються з відображенням тексту, особливо на нижчих роздільних здатностях. Як пише Crampton and Moore, через особливу структуру субпікселів краї літер можуть виглядати розмитими або мати кольорові обвідки. Проблема менш помітна на великих екранах із роздільною здатністю 4K, але для любителів субтитрів чи новин це може бути суттєвим недоліком.

Чому OLED обходиться дорожче не лише під час купівлі? OLED-телевізори належать до найдорожчих у своїй категорії. Наприклад, 55-дюймова OLED-модель Samsung S95F коштує близько 1 899 доларів, тоді як Mini LED-альтернатива з подібними характеристиками обійдеться значно дешевше. Крім того, ремонт OLED часто передбачає повну заміну панелі, що суттєво підвищує витрати у разі поломки.

Чому яскравість і умови використання мають значення? OLED-дисплеї чудово передають темні сцени, але поступаються іншим технологіям за максимальною яскравістю. У світлих приміщеннях або на відкритому просторі це призводить до гіршої видимості та появи відблисків. До того ж органічні діоди чутливі до тепла й вологості, що робить OLED поганим вибором для зовнішнього використання або приміщень без кондиціонування.