Усі три формати належать до HDR – технології розширеного динамічного діапазону, яка покращує контрастність і передачу кольорів. Ключова різниця між ними полягає у використанні метаданих, що керують яскравістю та кольорами під час відтворення відео. Про це розповідає видання Zdnet.

Чим HDR10, HDR10+ і Dolby Vision відрізняються між собою?

HDR10 у 2026 році вважається базовим стандартом для майже всіх телевізорів. Це відкритий формат, представлений понад десять років тому, який підтримує практично кожен HDR-сумісний телевізор. Більшість HDR-контенту виходить саме у форматі HDR10, навіть якщо доступні версії з HDR10+ або Dolby Vision.

Головна особливість HDR10 – статичні метадані. Один набір налаштувань застосовується до всього фільму або серіалу, без адаптації до окремих сцен. Через це яскраві або темні епізоди можуть виглядати неідеально, а якість значною мірою залежить від можливостей тонального відображення конкретного телевізора.

HDR10+ з'явився як розвиток базового стандарту. Його створив консорціум на чолі з Samsung за участі Amazon, а згодом Panasonic і 20th Century Fox. Формат використовує динамічні метадані, що дозволяють коригувати яскравість і кольори для кожної сцени або навіть кадру. Це допомагає краще зберігати деталі у світлих і темних ділянках зображення.

HDR10+ підтримують більшість сучасних телевізорів Samsung, а також моделі інших брендів, зокрема Hisense і Vizio. Основні стримінгові сервіси, серед яких Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+ і Hulu, пропонують контент у цьому форматі. Водночас HDR10+ обмежений 10-бітною глибиною кольору та не має розширених профілів.

Як пише Strong, Dolby Vision став першим HDR-форматом, представленим ще у 2014 році компанією Dolby Laboratories. Як і HDR10+, він використовує динамічні метадані, але підтримує до 12-бітного кольору та вищу пікову яскравість. Це дає телевізору точніші інструкції щодо передачі кольорів, тіней і світлих зон.

Dolby Vision доступний у кількох версіях залежно від джерела контенту – стримінгу або 4K Blu-ray. Деякі з них містять додаткові дані зображення, що забезпечує плавніші градієнти та більш деталізовану картинку. Формат підтримують телевізори LG, Sony, Hisense та інших виробників, тоді як Samsung робить ставку на HDR10+.

Якщо телевізор не підтримує HDR10+ або Dolby Vision, відповідний контент автоматично відтворюється у форматі HDR10. Для найкращої сумісності та максимальної якості зображення виробники радять обирати моделі з підтримкою обох форматів динамічного HDR.