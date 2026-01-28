Все три формата относятся к HDR – технологии расширенного динамического диапазона, которая улучшает контрастность и передачу цветов. Ключевая разница между ними заключается в использовании метаданных, управляющих яркостью и цветами при воспроизведении видео. Об этом рассказывает издание Zdnet.

Смотрите также Чем отличаются OLED и QLED телевизоры и что выбрать

Чем HDR10, HDR10+ и Dolby Vision отличаются между собой?

HDR10 в 2026 году считается базовым стандартом для почти всех телевизоров. Это открытый формат, представлен более десяти лет назад, который поддерживает практически каждый HDR-совместимый телевизор. Большинство HDR-контента выходит именно в формате HDR10, даже если доступны версии с HDR10+ или Dolby Vision.

Главная особенность HDR10 – статические метаданные. Один набор настроек применяется ко всему фильму или сериалу, без адаптации к отдельным сценам. Из-за этого яркие или темные эпизоды могут выглядеть неидеально, а качество в значительной степени зависит от возможностей тонального отображения конкретного телевизора.

HDR10+ появился как развитие базового стандарта. Его создал консорциум во главе с Samsung при участии Amazon, а впоследствии Panasonic и 20th Century Fox. Формат использует динамические метаданные, позволяющие корректировать яркость и цвета для каждой сцены или даже кадра. Это помогает лучше сохранять детали в светлых и темных участках изображения.

HDR10+ поддерживают большинство современных телевизоров Samsung, а также модели других брендов, в частности Hisense и Vizio. Основные стриминговые сервисы, среди которых Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+ и Hulu, предлагают контент в этом формате. В то же время HDR10+ ограничен 10-битной глубиной цвета и не имеет расширенных профилей.

Как пишет Strong, Dolby Vision стал первым HDR-форматом, представленным еще в 2014 году компанией Dolby Laboratories. Как и HDR10+, он использует динамические метаданные, но поддерживает до 12-битного цвета и более высокую пиковую яркость. Это дает телевизору более точные инструкции по передаче цветов, теней и светлых зон.

Dolby Vision доступен в нескольких версиях в зависимости от источника контента – стриминга или 4K Blu-ray. Некоторые из них содержат дополнительные данные изображения, что обеспечивает более плавные градиенты и более детализированную картинку. Формат поддерживают телевизоры LG, Sony, Hisense и других производителей, тогда как Samsung делает ставку на HDR10+.

Если телевизор не поддерживает HDR10+ или Dolby Vision, соответствующий контент автоматически воспроизводится в формате HDR10. Для лучшей совместимости и максимального качества изображения производители советуют выбирать модели с поддержкой обоих форматов динамического HDR.