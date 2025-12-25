OLED расшифровывается как "organic light-emitting diode", а QLED – как "quantum dot light-emitting diode". Несмотря на похожие названия, это разные технологии. OLED-телевизоры не используют подсветку. Каждый пиксель на таком экране сам излучает свет, формируя изображение из миллионов микроскопических диодов. Именно благодаря этому OLED-модели известны высокой точностью цветов, глубоким контрастом и почти идеальным черным цветом. Такие телевизоры особенно ценят любители фильмов и видеоигр, которые смотрят контент в затемненных комнатах. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

В чем разница между OLED и QLED и какой телевизор подойдет лучше?

QLED-телевизоры, в свою очередь, являются разновидностью LED LCD-панелей со слоем квантовых точек. Когда свет подсветки проходит сквозь этот слой, экран демонстрирует насыщенные цвета и очень высокую яркость. Именно поэтому QLED хорошо подходят для помещений с сильным внешним освещением и считаются одними из самых ярких телевизоров на рынке.

Как пишет сайт Samsung, если главный приоритет – максимальное качество изображения, OLED обычно выигрывает благодаря более точной передаче деталей. Для светлых комнат лучшим выбором часто становится QLED, ведь он легче справляется с бликами. Немаловажным фактором является и цена: OLED-телевизоры обычно дороже, тогда как QLED предлагает больше доступных моделей.

Среди OLED-моделей одной из самых сильных считается Samsung S95F QD-OLED. Она сочетает глубокие черные цвета с повышенной яркостью благодаря квантовым точкам и антибликовому покрытию. Такой телевизор лучше, чем большинство OLED, ведет себя в хорошо освещенных комнатах. Стоимость 65-дюймовой версии достигает около 2300 долларов. Покупатели отмечают четкое изображение даже при ярком свете, хотя некоторые обращают внимание на повышенные уровни черного и единичные проблемы с питанием и мерцанием, что может свидетельствовать о производственных дефектах.

Более доступной альтернативой является LG B5 Series. 65-дюймовая модель стоит примерно 1000 долларов и предлагает насыщенные цвета, широкий угол обзора и почти идеальный контраст. В то же время ее яркости может не хватать при просмотре стандартного SDR-контента в светлых условиях.

Среди QLED-телевизоров премиального уровня выделяется Sony Bravia 9 Series. Линейка доступна в диагоналях 65, 75 и 85 дюймов и известна очень высокой яркостью, что делает ее удобной для комнат с большим количеством солнечного света. Благодаря миниатюрным LED-контроллерам уровень ореолов вокруг объектов минимальный. Телевизор имеет два порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K, 120 Гц и Variable Refresh Rate, что оценят геймеры. Недостатками называют более медленные переходы пикселей и не слишком широкий угол обзора, а также высокую цену.

Для тех, кто ищет более бюджетный QLED, вариантом является TCL QM6K Series. 65-дюймовая версия стоит около 550 долларов и обеспечивает корректные цвета, достойный контраст и достаточную яркость для борьбы с косвенными бликами. Пользователи хвалят качество изображения и простоту настройки, хотя отмечают, что телевизор хуже выглядит рядом с прямыми источниками света и может иметь проблемы с питанием или Wi-Fi сразу после покупки.

Что такое телевизоры с Micro RGB?

В Украине официально дебютировала новейшая разработка от Samsung – технология Micro RGB. Это не просто очередное обновление матрицы, а принципиально новый подход к строению экранов, которого ранее не было на рынке потребительской электроники. Производитель обещает беспрецедентное качество картинки, а новые экраны сочетают лучшие характеристики предыдущих поколений дисплеев.

Если традиционные LED панели используют большие массивы диодов, излучающих белый или синий свет, который надо превратить в цветной с помощью цветных фильтров или квантовых точек, Micro RGB базируется на микроразмерной RGB-подсветке. Каждый красный, зеленый и синий микро-светодиод управляется индивидуально, что позволяет воспроизводить самый широкий цветовой спектр, чем на любых других ныне доступных экранах. Кроме того, уменьшенный размер светодиодов – менее 100 мкм – позволяет в разы увеличить количество зон локального затемнения, достигая невероятной детализации и контрастности.